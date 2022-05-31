Хроника объявленного землетрясения

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Первый тур президентских выборов в Колумбии, состоявшийся в воскресенье, подтвердил прогнозы: пожалуй, впервые со времен Второй мировой войны на выборах в стране столь мощно выступил левый кандидат. Лидерскую позицию по итогам воскресного голосования занял глава левого «Исторического пакта», бывший партизан Густаво Петро. Он и был фаворитом на протяжении всей кампании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Хейфец

Фото: Из личного архива Виктора Хейфеца Виктор Хейфец

Фото: Из личного архива Виктора Хейфеца

Интереснее оказалась схватка за второе место, победителем в которой вышел Родольфо Эрнандес, в последний момент обошедший на вираже Федерико Гутьерреса. Правый популист перетянул на свою сторону колеблющихся сторонников правых сил, которые с интересом наблюдали за продвижением левых и давно уже были разочарованы в истеблишменте.

Политическое землетрясение в Колумбии началось за годы до нынешних выборов. Тревожным звонком для элит стал отказ избирателей одобрить на референдуме 2016 года мирное соглашение с партизанами из «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC). В 2019–2020 годах страну охватила волна протестов, схожих с манифестациями, которые захлестнули и другие южноамериканские страны. Население ясно демонстрировало усталость от «системных» политических партий, раздражение от коррупции, низкого уровня жизни, отсутствия безопасности и неспособности властей найти адекватные ответы на вызовы, стоящие перед страной. Если в 2014 году за кандидатов традиционных партий отдавали голоса более 70% избирателей, то в 2022-м так поступили менее четверти жителей. Подавляющее большинство колумбийцев предпочло голосовать за кандидатов, не воспринимаемых как часть истеблишмента,— то есть Густаво Петро и Родольфо Эрнандеса.

Умеренный левый Петро предлагает улучшение механизмов распределения и протекционизма в экономике, а также аккуратный отход от линии почти безоговорочного альянса с США. Впрочем, венесуэльскому президенту Николасу Мадуро и его соратникам радоваться рано: Петро гораздо ближе к чилийским «новым левым». Среди прочего его победа впервые в истории могла бы привести в кресло вице-президента представительницу афроколумбийского меньшинства.

В платформе же Родольфо Эрнандеса четко заметны ультраконсерватизм и популизм. Антикоррупционный настрой его кампании зримо напоминает восхождение к власти Жаира Болсонару в Бразилии и Найиба Букеле в Сальвадоре. О личных свободах правый кандидат вспоминает лишь, чтобы уколоть «кастрочависта» Петро, на деле же права человека — вовсе не краеугольный камень программы Эрнандеса. Он — «технократ» в духе итальянца Сильвио Берлускони.

Колумбия дала четко понять: жители хотят перемен, хотя пока не определились, каких именно. Правые кандидаты по математической сумме голосов существенно обходят триумфатора 29 мая. Ко второму туру, который пройдет 19 июня, экс-партизану недостаточно будет «сдвинуться в центр»: колумбийцы уже продемонстрировали отторжение традиций. Шанс Петро на победу кроется в мобилизации тех уставших от партий истеблишмента избирателей, кто не пришел голосовать вообще, но опасается правопопулистской волны. Этого невероятного результата сумел достичь чилиец Габриэль Борич. Посмотрим, сумеет ли колумбиец Петро пойти по его стопам.

Виктор Хейфец, директор Центра ибероамериканских исследований СПбГУ, главный редактор журнала «Латинская Америка»