Дубинки фаносудия

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Организация воскресного финала Лиги чемпионов, в котором «Реал» обыграл «Ливерпуль», вылилась в одно из самых громких в истории турнира ЧП. Начало матча, перенесенного Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA) из Санкт-Петербурга на парижский стадион Stade de France, пришлось сдвинуть на полчаса с лишним из-за ситуации на подступах к арене. Тысячи болельщиков не могли пройти на трибуны из-за блокировки входов, а полицейские, их охранявшие, применяли, чтобы остановить попытки прорыва на арену, дубинки и слезоточивый газ. UEFA и французские власти винят в случившемся фанатов «Ливерпуля», якобы имевших поддельные билеты и создававших давку. Представители английского клуба считают, что в инцидентах виновата принимающая сторона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фальшивые билеты болельщиков «Ливерпуля» стали причиной чрезвычайной ситуации на подступах к Stade De France и задержки матча

Фото: Christophe Ena / AP Фальшивые билеты болельщиков «Ливерпуля» стали причиной чрезвычайной ситуации на подступах к Stade De France и задержки матча

Фото: Christophe Ena / AP

Союз европейских футбольных ассоциаций объявил о том, что вместе с властями Франции и французской полицией проведет расследование, связанное с финальным матчем Лиги чемпионов. Он состоялся в воскресенье на парижском стадионе Stade de France и завершился победой испанского «Реала» над английским «Ливерпулем» со счетом 1:0.

Впрочем, в основной информационный повод для большинства крупнейших медиаресурсов после него превратился не мадридский триумф, а организация финала, который должен был состояться в Санкт-Петербурге, но был перенесен UEFA во Францию в первые дни военной операции России на Украине. Речь идет прежде всего о событиях, разворачивавшихся поблизости от 80-тысячного Stade de France, расположенного рядом с французской столицей, перед игрой.

Начало матча пришлось отложить на полчаса с лишним из-за того, что тысячи болельщиков, среди которых были дети и пожилые люди, оказались фактически заблокированы у стадионных турникетов, создав колоссальную давку.

А телеканалы и пользователи соцсетей выкладывали видео, показывающие, как охранявшие входы на арену полицейские применяют дубинки и слезоточивый газ против тех, кто пытается прорваться на трибуны, например, перепрыгнув через металлические заборчики.

Давка не рассосалась даже после того, как судья Клеман Тюрпен все-таки дал стартовый свисток. На трибунах еще долго несложно было заметить множество пустых мест. А некоторые болельщики рассказывали, что смогли проникнуть на них лишь к перерыву. После окончания матча французская полиция отчиталась о 68 задержанных участниках инцидентов, а также о 238 случаях, когда пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

При этом еще до того, как UEFA сообщил о том, что инициировал расследование обстоятельств ЧП, нетрудно было предположить, какой версии будут придерживаться французские власти.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сразу опубликовал заявление, в котором поблагодарил за работу полицию и, по сути, свалил всю вину на «тысячи британских болельщиков».

Господин Дарманен убежден, что они хотели попасть на стадион «без билета или используя фальшивый билет». Полицейские же, препятствуя этому, были вынуждены останавливать весь движущийся к турникетам поток.

Полностью солидарна с Жеральдом Дарманеном оказалась министр спорта Франции Амели Одеа-Кастера. Она также проинформировала о «попытках прорыва и мошенничества со стороны английских болельщиков», что «осложнило работу сотрудников стадиона и полиции». UEFA дал понять, что по крайней мере пока не видит причин отвергать эту версию.

В его заявлении говорится как раз о том, что турникеты перед ливерпульским сектором были заблокированы из-за того, что «не срабатывали фальшивые билеты». Более того, структура отказалась осуждать полицейских за применение экстренных мер — вроде того же слезоточивого газа — ради «вытеснения» фанатов за стадионный периметр.

Между тем представители «Ливерпуля» придерживаются совсем иной точки зрения. Английский клуб выразил «глубокое разочарование» по поводу того, как организаторы матча решали вопросы безопасности и прохода болельщиков на стадион.

Он указал на то, что во время «важнейшего в европейском футболе матча» люди «не должны становиться участниками таких сцен, какие разворачивались в этот вечер».

Отстаивая свою позицию, «Ливерпуль» может сослаться на многочисленные свидетельства, уже опубликованные целым рядом изданий и информагентств. Болельщики, которым выпало оказаться в эпицентре давки, утверждали, что жестокость полицейских не имела под собой никаких оснований. А защитник «Ливерпуля» Энди Робертсон пожаловался на то, что один из его друзей, которому выдал официальный билет сам футболист, не мог войти на территорию стадиона, потому что документ принимали за фальшивку.

Алексей Доспехов