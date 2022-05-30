Первый в последней

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Пилот Red Bull Серхио Перес стал победителем Гран-при Монако. Для него это пока самый громкий успех в карьере. Для Мексики успех фантастический — ни один ее представитель ранее в Монако не побеждал. Вторым был Карлос Сайнс, третьим — Макс Ферстаппен, упрочивший свое лидерство в первенстве. Четвертым и наиболее пострадавшим от того, что обычно до зевоты предсказуемый этап угодил под дождь, стал Шарль Леклер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пилот Red Bull Серхио Перес

Фото: Christian Bruna / Pool Photo / AP Пилот Red Bull Серхио Перес

Фото: Christian Bruna / Pool Photo / AP

Гран-при Монако (гонка с таким названием впервые была проведена в 1929 году, а в «Формуле-1» она дебютировала в год основания чемпионата — в 1950-м) традиционно воспринимается как особое событие, несмотря на то что его спортивная составляющая оставляла желать лучшего. Заезд по узким городским улицам — штука, как всегда уверяли гонщики, сродни полетам на вертолете по комнате. Но для стороннего наблюдателя это скучнейшее действо, почти лишенное обгонов. Но в монакской гонке спорт — не главное. Куда важнее ее статус гламурной, очень дорогой вечеринки, на которую так приятно приглашать спонсоров. Взамен на предоставление площадки боссы «Формулы-1» давали организаторам гонки поблажки: и пониженные до $10 млн в год промоутерские взносы (у многих гонок они превышают $40 млн), и особые условия по размещению рекламы. Похоже, однако, это больше не устраивает американских боссов «Формулы-1» из Liberty Media. Как сообщает Auto Motor und Sport, они подумывают о том, чтобы не подписывать новый контракт на проведение Гран-при Монако. Предыдущий истекает в этом году. Так что в воскресенье на кону стояла не просто победа в престижной гонке, а шанс стать, возможно, последним ее триумфатором.

Было бы символично, если бы таковым оказался Шарль Леклер. Лидер Ferrari, проводящий свой пятый сезон в «Формуле-1», именно на домашней трассе ни разу не только не побеждал, а даже не финишировал. Но в эти выходные все вроде бы шло идеально. Леклер стал первым в квалификации. Вторым был его напарник по команде Карлос Сайнс. Только на втором ряду расположились пилоты Red Bull Серхио Перес и Макс Ферстаппен. Казалось, все козыри у Леклера. У него ведь и старт с первого места, и прикрытие тылов в лице Сайнса. На трассе, где обгоны — редкость, это много.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пилоты Ferrari Шарль Леклер и Карлос Сайнс

Фото: Christian Bruna / Pool Photo / AP Пилоты Ferrari Шарль Леклер и Карлос Сайнс

Фото: Christian Bruna / Pool Photo / AP

Дождь, впрочем, все Леклеру и испортил. Сначала из-за него старт отложили. Потом, поняв, что история затягивается, вытащили пелотон на трассу за машиной безопасности. Потом вернули на пит-лейн. В итоге этап начался с задержкой больше чем на час. И не с места, а с хода. И не произошло ничего. В принципе если бы машина безопасности с трассы не ушла вовсе, а так и продолжала исполнять роль паровозика, особой разницы бы никто и не заметил. Да, где-то там за пределами первой десятки Пьер Гасли кого-то обгонял, но на что это влияло? В первой четверке все было стабильно: Леклер, Сайнс, Перес, Ферстаппен. Без шансов на перемены.

Но они все же случились. Виноват снова дождь, который стал заканчиваться. И метания команд, пытавшихся сначала найти идеальный момент для перехода на слики, стали самым интересным событием этапа. Особенно драматичным вышел эпизод, в котором в Ferrari на пит-стоп зазвали Сайнса и почти сразу скомандовали заезжать и Леклеру. Потом из боксов последовал крик: «Оставайся на трассе!» «Да что же это такое!»— негодовал Леклер (на самом деле всю его фразу в радиоэфире пришлось запикать), уже свернувший к тому моменту на пит-лейн. Ferrari, надо признать, успела переобуть обоих своих гонщиков с интервалом в пару секунд. Такой же финт провернули и в Red Bull. Но так вышло, что Леклер после остановки оказался на четвертом месте — позади Ферстаппена. Первым был Перес, вторым — Сайнс. «Ты четвертый»,— понуро сообщили Леклеру из боксов. «Ну великолепно»,— пробормотал тот, понимая, что исход гонки решен. Даже «прекрасная» и страшная одновременно авария Мика Шумахера, сломавшего свой Haas пополам, что снова вынудило вывешивать красные флаги и давать еще один старт с хода, ничего изменить не могла. И первая четверка все тем же паровозиком доехала до финиша, случившегося на 13 кругов раньше положенного,— гонка не уложилась в отведенный трехчасовой лимит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авария Мика Шумахера

Фото: Christian Bruna, Reuters Авария Мика Шумахера

Фото: Christian Bruna, Reuters

Пока Леклер клял судьбу, Перес ликовал. Он был на вершине карьеры (две предыдущих его победы — в Бахрейне в 2020-м и в Баку в 2021-м — все же не такие громкие). Он даже вписал свое имя в историю. Ранее ведь никто из мексиканцев в Монако не выигрывал. Не меньше оснований радоваться было и у Макса Ферстаппена. Да, финиш на третьем месте (следом за Сайнсом) — не то, чего ждут от действующего чемпиона мира и лидера первенства. Но главное, что голландец был быстрее Леклера. А значит, увеличил отрыв от него. Теперь он опережает Леклера на девять очков.

Александр Петров