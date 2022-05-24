Первое танго в Париже

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В 1/64 финала проходящего в Париже Открытого чемпионата Франции вторая ракетка мира Даниил Медведев в трех партиях примерно за полтора часа обыграл аргентинца Факундо Багниса, находящегося за пределами первой сотни рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Это первая победа россиянина после апрельской операции по поводу удаления грыжи. Во втором круге Медведев встретится со специалистом грунтового покрытия 56-й ракеткой мира сербом Ласло Джере, которого ему побеждать еще не доводилось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во встрече с Факундо Багнисом прошлогодний четвертьфиналист Roland Garros Даниил Медведев выполнил 12 подач навылет

Фото: Dylan Martinez, Reuters Во встрече с Факундо Багнисом прошлогодний четвертьфиналист Roland Garros Даниил Медведев выполнил 12 подач навылет

Фото: Dylan Martinez, Reuters

Аргентинец Факундо Багнис, доставшийся Даниилу Медведеву в соперники на старте Roland Garros,— теннисист с в общем-то ничем не примечательной биографией. Турниров АТР в свои 32 года он не выигрывал и даже в финал на них не выходил. Выше 55-го места в мировом рейтинге не поднимался. Соперников из первой десятки никогда не побеждал, да и встречался с ними за всю свою жизнь до этого всего два раза. Тем не менее в первых кругах чемпионатов Большого шлема такие игроки, как Багнис, потенциально опасны даже для фаворитов, еще не успевших войти в турнирный ритм. Поэтому рассчитывать на слишком уж быстрый успех Медведева в данном случае вроде бы не приходилось, тем более что неделю назад в Женеве, впервые попробовав свои силы после апрельской операции по повожу удаления грыжи, он потерпел неудачу.

Несмотря на все это, в 1/32 финала Медведев оказался всего за 1 час 38 минут, даже немного быстрее, чем Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас — главные претенденты на победу в нынешнем Открытом чемпионате Франции. И причин тому две. Во-первых, уверенная игра россиянина, вышедшего на корт с хорошим настроением и сумевшего сохранить его до самого конца. Во-вторых, неважное физическое состояние Багниса, который на прошлой неделе тоже выступал в Женеве, получил там травму ноги и вышел на корт Сюзанн Ленглен, второй по значению на Roland Garros, с плотно перебинтованной правой икрой.

То, что аргентинец не готов на сто процентов, стало окончательно ясно в середине второй партии. К тому времени Медведев уже взял первый сет, в начале которого, правда, потерял свою подачу. В отдельных, типично грунтовых затяжных розыгрышах Багнис показывал неплохой теннис, пытаясь отвечать россиянину своими плотными ударами с задней линии. Но делать резкие движения на корте ему явно было дискомфортно, поэтому еще один брейк, удавшийся аргентинцу в четвертом гейме третьей партии, уже ничего не решал. Взяв все три сета с одинаковым счетом — 6:2, Медведев успел закончить встречу до сильного дождя, начавшегося через четверть часа, выиграл на приеме более половины розыгрышей — 42 из 74 — и выполнил 35 ударов навылет при 19 невынужденных ошибках. Багнис же с точки зрения статистики может занести себе в актив лишь одну мощную подачу, выполненную в первом гейме второй партии с редкой скоростью 243 км/ч. Показательно, впрочем, что даже то очко осталось за россиянином.

Успешный старт Медведева, безусловно, стал инъекцией оптимизма для его болельщиков, однако сам он наверняка понимает, что это по большому счету была лишь тренировка с повышенной ответственностью.

Куда больше о нынешних реальных возможностях прошлогоднего четвертьфиналиста можно будет судить после следующей встречи — с Ласло Джере. 26-летнего серба, разумеется, тоже не отнесешь к грандам мирового тенниса, однако его послужной список гораздо внушительнее, чем у Багниса. В нем есть и две победы на грунтовых турнирах АТР плюс один финал, и стабильное, а не эпизодическое пребывание в середине первой сотни рейтинга. Кроме того, нынешней весной Джере оказывал упорнейшее сопротивление двум элитным игрокам — Стефаносу Циципасу в Монте-Карло и Новаку Джоковичу в Белграде. Да и уверенная победа серба над литовцем Ричардасом Беранкисом в первом круге Roland Garros намекает на то, что в четверг Медведеву будет непросто.

Евгений Федяков

Первый круг Roland Garros Мужчины. Даниил Медведев (Россия, 2)—Факундо Багнис (Аргентина) 6:2, 6:2, 6:2. Хольгер Руне (Дания)—Денис Шаповалов (Канада, 14) 6:3, 6:1, 7:6 (7:4). Ласло Джере (Сербия)—Ричардас Беранкис (Литва) 6:4, 6:4, 6:4. Андрей Рублев (Россия, 7)—Квон Су Ву (Южная Корея) 6:7 (5:7), 6:3, 6:2, 6:4. Каспер Рууд (Норвегия, 8)—Жо-Вильфрид Тсонга (Франция) 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:2, 7:6 (7:0). Женщины. Елена Остапенко (Латвия, 13)—Люция Бронцетти (Италия) 6:1, 6:4. Дэниэль Коллинз (США, 9)—Виктория Томова (Болгария) 6:0, 6:4. Александра Крунич (Сербия)—Камилла Рахимова (Россия) 6:4, 6:3. Каролина Плишкова (Чехия, 8)—Тесса Андрианьяфитримо (Франция) 2:6, 6:3, 6:1. Екатерина Александрова (Россия, 30)—Грет Меннен (Бельгия) 7:5, 6:3. Мэдисон Кис (США, 22)—Анна Калинская (Россия) 6:3, 3:6, 6:4. Елена Рыбакина (Казахстан, 16)—Аранча Рус (Нидерланды) 6:1, 5:7, 6:2.