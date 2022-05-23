УГМК тянется к золоту

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Как стало известно “Ъ”, УГМК, один из крупнейших российских производителей цветных металлов, прорабатывает вопрос приобретения активов золотодобывающей компании Petropavlovsk. УГМК уже перешли права требования к Petropavlovsk по кредиту на $201 млн. При этом, как говорят источники “Ъ”, УГМК может купить и другие активы в золотодобыче. По словам экспертов, наиболее ценный актив Petropavlovsk — это автоклав, позволяющий перерабатывать упорные руды, однако интерес к нему проявлял и Polymetal.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), бенефициарами которой до 14 марта являлись Искандер Махмудов и Андрей Бокарев (новые владельцы не раскрываются), рассматривает возможность приобретения Petropavlovsk, рассказали “Ъ” несколько источников.

По словам одного из них, компания направила соответствующее ходатайство в ФАС. В службе заявили “Ъ”, что «информация о поступающих в ФАС России ходатайствах, возможная к опубликованию, размещена в базе решений службы». По словам другого источника “Ъ”, знакомого с ситуацией, УГМК может приобрести и другие активы в золотодобывающей отрасли. УГМК, Petropavlovsk и его акционеры не дают комментариев.

УГМК является одним из крупнейших производителей катодной меди, цинка и свинца, а также производит попутное золото в объеме пять тонн в год. В последнее время УГМК активизировала свою M&A-активность, рассматривая в том числе возможность приобретения золотодобывающей GV Gold, принадлежащей топ-менеджменту Ланта-банка, однако стороны не сошлись в цене.

Petropavlovsk входит в пятерку крупнейших золотодобытчиков РФ. Рыночная капитализация компании на LSE составляет £59 млн, крупнейший акционер (около 29%) — «Южуралзолото» Константина Струкова. Капитализация компании рухнула с 23 февраля в девять раз, а с декабря 2021 года — более чем в 14 раз.

Petropavlovsk сильнее всех в секторе пострадал от западных санкций, поскольку его крупнейший кредитор и единственный покупатель золота Газпромбанк попал в санкционный список Великобритании. В результате Petropavlovsk оказался не в состоянии продавать золото и обслуживать долг перед Газпромбанком в размере $201 млн, допустив по нему дефолт.

Газпромбанк 12 мая разрешил компании продавать золото третьим лицам, но при этом оставил за собой право в любой момент отозвать разрешение или обратиться в суд с требованием погасить долг. Petropavlovsk сообщал, что нанял консалтинговую компанию для анализа вариантов выхода из сложившегося положения, в числе прочего рассмотрит продажу активов. 16 мая Petropavlovsk сообщил, что не смог выплатить в срок купон по долларовым еврооблигациям с погашением в 2022 году.

УГМК может воспользоваться ситуацией. В конце апреля Газпромбанк передал УГМК права требования по выданному Petropavlovsk кредиту на $201 млн. У российских дочерних структур Petropavlovsk есть обязательства перед Газпромбанком еще на $87 млн, права требования по которым Газпромбанк 16 мая передал компании «Нордик».

Основным активом Petropavlovsk является Покровская фабрика автоклавного выщелачивания. Она позволяет ввести в работу упорные руды Покровского рудника, а также может стать хабом для переработки упорных руд сторонних производителей, говорит Сергей Гришунин из НРА. По его мнению, сумма, за которую Petropavlovsk могут приобрести, вероятнее всего, будет близка к текущей рыночной капитализации компании, учитывая ее существенное снижение в последние месяцы.

При этом за покупку автоклава может развернуться борьба с лидером отрасли Polymetal. В Polymetal подтверждали принципиальный интерес к автоклаву Petropavlovsk, но о конкретных переговорах речь не шла.

Евгений Зайнуллин