Паритет сел по-турецки

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Как выяснил “Ъ”, Россия разрешила Турции занять две трети рынка авиаперелетов между странами. У отечественных перевозчиков недостаточно самолетов для поддержания традиционного паритета, а обязательства перед туристами выполнять нужно во избежание социальной напряженности. Минтранс РФ все еще рассчитывает сместить баланс, требуя от Турции гарантий, что российские самолеты в стране не будут арестованы. Однако источники “Ъ” не верят, что Стамбул способен это пообещать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Турецкие авиавласти выдали российским авиакомпаниям вдвое меньше разрешений на полеты, чем российский регулятор предоставил перевозчикам Турции. Это следует из ответа замминистра транспорта РФ Игоря Чалика от 13 мая Российскому союзу туриндустрии (РСТ) на запрос о частоте полетов российских перевозчиков в Турцию. В документе, с которым ознакомился “Ъ”, говорится, что на июнь российские авиакомпании получили разрешения на 177 рейсов в неделю. При этом Анкара запросила право выполнять в РФ более 483 рейсов в неделю. Как уточнил источник “Ъ” в Минтрансе, к 18 мая стороны, по предварительным данным, скорректировали соотношение до 428 регулярных рейсов в неделю против 237 у российских авиакомпаний.

В том числе, как следует из письма Игоря Чалика, Минтранс продлил до 30 июня разрешения Turkish Airlines на все рейсы в российские города и 50% от запрошенных рейсов в Москву. Их число не уточняется, но, как писал “Ъ” 15 апреля, перевозчик хотел дополнительно 300 рейсов в РФ. Кроме того, Pegasus Airlines получила четыре дополнительных рейса Москва—Стамбул.

Российские перевозчики, как выяснил “Ъ”, пока не могут с уверенностью запланировать увеличение числа рейсов на курорты Турции. Расписание на летний сезон уже сформировано, поэтому изменение числа рейсов если и возможны, то незначительные, сообщил “Ъ” представитель Red Wings. Он заверил, что при этом на «регулярные рейсы со свободной продажей билетов» у компании «значительно более доступные цены», чем у турецких перевозчиков: «Несмотря на то что на рейсах в Турцию российские авиакомпании задействуют наряду с магистральными судами также региональные лайнеры SSJ 100, у которых себестоимость перевозки одного пассажира выше».

Источники “Ъ” в туротрасли поясняют, что дать преимущество турецким авиакомпаниям в нарушение традиционного паритета российские власти вынудили обязательства перед туристами на популярном направлении. Компаниям нужно выполнять обязательства, многие из которых возникли еще до начала военных действий на Украине или даже во времена пандемии. Турция сейчас остается одним из немногих доступных направлений. Отказ в полетах турецким авиакомпаниям привел бы к дефициту провозных емкостей между странами и дальнейшему росту цен на и так резко подорожавшие билеты.

Введение дополнительных частот действительно немного сбило цены. «В марте перелет туда-обратно стоил в среднем 100 тыс. руб., сейчас можно подобрать варианты за 25–40 тыс. руб.»,— уточняет один из собеседников “Ъ”. По мнению источника “Ъ” в РСТ, в случае увеличения числа рейсов средняя стоимость перелета может опуститься ниже 30 тыс. руб. при условии сохранения текущего курса рубля.

Ослабляет позицию России в переговорах то, что отечественные перевозчики и не могут просто увеличить частоту полетов, даже получив разрешения. Как отмечает в письме господин Чалик, авиакомпании РФ, имея необходимые емкости для перевозки туристов на курорты Турции, не могут ими воспользоваться ввиду отсутствия со стороны турецких авиавластей гарантий беспрепятственного выполнения полетов: «По сути мы наблюдаем недобросовестную конкуренцию, являющуюся прямым нарушением действующего соглашения о воздушном сообщении, в соответствии с которым авиапредприятиям сторон предоставляются справедливые и равные возможности эксплуатации авиалиний».

Речь идет о том, что большей части российского авиапарка в зарубежных аэропортах грозит арест из-за санкций. РФ добивается от Стамбула обещания, что этого не произойдет. Новые разрешения турецким перевозчикам могут быть даны, только если власти страны предоставят российским авиакомпаниям гарантии сохранности их бортов на своей территории, подчеркивает господин Чалик. Однако источники “Ъ” в отрасли сомневаются, что Турция может и готова такое пообещать.

Айгуль Абдуллина