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Коммерсантъ FM
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Запой с тенью

Выставлен на продажу фильм Валерии Гай Германики об Александре Емельяненко

На платформе Avito.ru продается документальный фильм Валерии Гай Германики «Емельяненко», описывающий полгода из жизни звезды ММА Александра Емельяненко. Объявленная цена фильма — 50 млн руб. Фильм посмотрел Борис Барабанов.

Режиссер Германика и ее камера почти всегда оказываются пугающе близко к главному герою

Режиссер Германика и ее камера почти всегда оказываются пугающе близко к главному герою

Фото: Лена Манакай

Режиссер Германика и ее камера почти всегда оказываются пугающе близко к главному герою

Фото: Лена Манакай

Фильм «Емельяненко» снимался Валерией Гай Германикой в самом начале пандемии COVID-19, в первые месяцы 2020 года, когда 38-летний спортсмен готовился к бою с Магомедом Исмаиловым. Вступительный титр к фильму гласит: «После двухлетнего простоя это может быть последний шанс Александра на возвращение».

Ленту разместила на Avito.ru сама режиссер Германика. По ее словам, таким образом она может обойти цензуру и заработать на фильме больше, чем предложит любая из отечественных цифровых платформ. Лот выложен в категории «Хобби и отдых—Коллекционирование—Другое». В аннотации сказано среди прочего: «Продается уникальный запрещенный фильм культового режиссера Валерии Гай Германики». Прокатное удостоверение режиссеру удалось получить только на цензурированную версию фильма с «запиканной» нецензурной лексикой.

С точки зрения Германики, показывать фильм в таком виде, по сути, нет смысла, так как там один сплошной «пик».

Пока готовился этот текст, страница с лотом на Avito.ru была заблокирована, и создателям фильма стоило немалых усилий вернуть к нему доступ. Вероятно, считает режиссер, идеальным вариантом для продажи «Емельяненко» могла бы стать скорее некая NFT-платформа.

Самым доверенным лицом Александра Емельяненко в фильме выглядит не его мама или брат (Федор Емельяненко, также боец ММА, в фильме упоминается, но не появляется), не менеджер Виктор, с которым герой познакомился во время тюремного заключения, не тренер и не жена, а, собственно, сама режиссер. Валерия Гай Германика оказывается максимально близко к спортсмену в самые отталкивающие моменты его жизни. Достаточно сказать, что начало фильма — это жестокий запой бойца, из которого он никак не может выйти. При этом до начала съемок они с Германикой знакомы не были. У режиссера возник замысел, она пригласила Емельяненко в ресторан, и они ударили по рукам.

Камера сопровождает Емельяненко не только на тренировках и в кругу семьи, но и в душе, в постели, в реабилитационной клинике, в момент пьяного братания с фанатом или яростного «наезда» на случайного кальянщика в ресторане, на встрече с девушкой по вызову и в ситуации задержания полицейскими. Экран фонит опасностью, и переживать приходится не только за персонажей, попадающихся на пути героя, но и за режиссера. Нормы сегодняшнего кинопроизводства предполагают, что каждый из тех, кто попадает в кадр, должен дать на это согласие, однако представить себе, что авторы ленты получили разрешение на съемку от проститутки или стражей порядка, невозможно.

Как были сняты эти фрагменты — секрет Германики, которая в своих документальных работах привыкла идти до конца, полагаясь только на то, что под рукой,— телефон с номерами юристов и ОМОНа.

Место, где Александру Емельяненко по-настоящему комфортно,— это Грозный. Он приезжает туда на один из тренировочных сборов буквально в объятия Рамзана Кадырова, который участвует вместе с героем в тренировках и окружает его всяческой заботой. На улицах Грозного Емельяненко узнают больше, чем где-либо, он буквально купается в народной любви и именно здесь не может себе позволить очередной запой.

С алкогольной зависимостью Емельяненко приходится иметь дело его бывшей жене Полине и новой пассии Ане. В их компании боец — то большой добрый мишка, совсем как из мультика про Машу и Медведя, то бесформенное и безвольное существо, неспособное справиться со своими демонами. «Зачем ты его спасаешь?» — спрашивает режиссер. «Не знаю, наверное, от большой любви»,— отвечает Аня.

По информации “Ъ”, создатели готовили мировую премьеру «Емельяненко», в какой-то момент фильмом заинтересовались крупные кинофестивали, но на фоне изменений в политической обстановке никто в итоге фильм не купил и в конкурс не взял.

При этом очевидно, что это произведение могло бы стать для кого-то полезным комментарием о том, что такое нынешняя Россия и от чего ее так плющит и корежит. Как бьется она в алкогольных судорогах, как спорит со своей совестью, как срывается в бессмысленное насилие и жаждет «реванша». Как любит и в то же время не может сама себе объяснить, что такое любовь.

  • Газета «Коммерсантъ» №82 от 13.05.2022, стр. 11

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