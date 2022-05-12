Запой с тенью

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На платформе Avito.ru продается документальный фильм Валерии Гай Германики «Емельяненко», описывающий полгода из жизни звезды ММА Александра Емельяненко. Объявленная цена фильма — 50 млн руб. Фильм посмотрел Борис Барабанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер Германика и ее камера почти всегда оказываются пугающе близко к главному герою

Фото: Лена Манакай Режиссер Германика и ее камера почти всегда оказываются пугающе близко к главному герою

Фото: Лена Манакай

Фильм «Емельяненко» снимался Валерией Гай Германикой в самом начале пандемии COVID-19, в первые месяцы 2020 года, когда 38-летний спортсмен готовился к бою с Магомедом Исмаиловым. Вступительный титр к фильму гласит: «После двухлетнего простоя это может быть последний шанс Александра на возвращение».

Ленту разместила на Avito.ru сама режиссер Германика. По ее словам, таким образом она может обойти цензуру и заработать на фильме больше, чем предложит любая из отечественных цифровых платформ. Лот выложен в категории «Хобби и отдых—Коллекционирование—Другое». В аннотации сказано среди прочего: «Продается уникальный запрещенный фильм культового режиссера Валерии Гай Германики». Прокатное удостоверение режиссеру удалось получить только на цензурированную версию фильма с «запиканной» нецензурной лексикой.

С точки зрения Германики, показывать фильм в таком виде, по сути, нет смысла, так как там один сплошной «пик».

Пока готовился этот текст, страница с лотом на Avito.ru была заблокирована, и создателям фильма стоило немалых усилий вернуть к нему доступ. Вероятно, считает режиссер, идеальным вариантом для продажи «Емельяненко» могла бы стать скорее некая NFT-платформа.

Самым доверенным лицом Александра Емельяненко в фильме выглядит не его мама или брат (Федор Емельяненко, также боец ММА, в фильме упоминается, но не появляется), не менеджер Виктор, с которым герой познакомился во время тюремного заключения, не тренер и не жена, а, собственно, сама режиссер. Валерия Гай Германика оказывается максимально близко к спортсмену в самые отталкивающие моменты его жизни. Достаточно сказать, что начало фильма — это жестокий запой бойца, из которого он никак не может выйти. При этом до начала съемок они с Германикой знакомы не были. У режиссера возник замысел, она пригласила Емельяненко в ресторан, и они ударили по рукам.

Камера сопровождает Емельяненко не только на тренировках и в кругу семьи, но и в душе, в постели, в реабилитационной клинике, в момент пьяного братания с фанатом или яростного «наезда» на случайного кальянщика в ресторане, на встрече с девушкой по вызову и в ситуации задержания полицейскими. Экран фонит опасностью, и переживать приходится не только за персонажей, попадающихся на пути героя, но и за режиссера. Нормы сегодняшнего кинопроизводства предполагают, что каждый из тех, кто попадает в кадр, должен дать на это согласие, однако представить себе, что авторы ленты получили разрешение на съемку от проститутки или стражей порядка, невозможно.

Как были сняты эти фрагменты — секрет Германики, которая в своих документальных работах привыкла идти до конца, полагаясь только на то, что под рукой,— телефон с номерами юристов и ОМОНа.

Место, где Александру Емельяненко по-настоящему комфортно,— это Грозный. Он приезжает туда на один из тренировочных сборов буквально в объятия Рамзана Кадырова, который участвует вместе с героем в тренировках и окружает его всяческой заботой. На улицах Грозного Емельяненко узнают больше, чем где-либо, он буквально купается в народной любви и именно здесь не может себе позволить очередной запой.

С алкогольной зависимостью Емельяненко приходится иметь дело его бывшей жене Полине и новой пассии Ане. В их компании боец — то большой добрый мишка, совсем как из мультика про Машу и Медведя, то бесформенное и безвольное существо, неспособное справиться со своими демонами. «Зачем ты его спасаешь?» — спрашивает режиссер. «Не знаю, наверное, от большой любви»,— отвечает Аня.

По информации “Ъ”, создатели готовили мировую премьеру «Емельяненко», в какой-то момент фильмом заинтересовались крупные кинофестивали, но на фоне изменений в политической обстановке никто в итоге фильм не купил и в конкурс не взял.

При этом очевидно, что это произведение могло бы стать для кого-то полезным комментарием о том, что такое нынешняя Россия и от чего ее так плющит и корежит. Как бьется она в алкогольных судорогах, как спорит со своей совестью, как срывается в бессмысленное насилие и жаждет «реванша». Как любит и в то же время не может сама себе объяснить, что такое любовь.