Сила забвенного реагирования

В прокат выходит «Флешбэк» (Memory) Мартина Кэмпбелла — ремейк малоизвестного бельгийского фильма «Синдром Альцгеймера» (2003) и очередной представитель удивительного поджанра «боевик с Лиамом Нисоном». Несмотря на известных актеров в кадре и режиссера одной из лучших частей бондианы «Казино Рояль» (2006) за ним, Юлия Шагельман сочла фильм печальным доказательством, что поджанр этот состарился так же безнадежно, как его основоположник.
Лиам Нисон наконец-то получил возможность дополнить свое бравое амплуа нотками старческой уязвимости
Фото: Arthur Sarkissian Productions
Как известно, карьера Лиама Нисона в качестве героя боевика стартовала в 2007 году. Неожиданный успех в мировом прокате криминального триллера Пьера Мореля «Заложница» подтвердил оптимистичный тезис о том, что в 55 лет жизнь только начинается, а артисту никогда не поздно кардинально сменить амплуа. Но проделать это дважды, похоже, не удается никому: вот и Нисон с тех пор застрял в вариациях примерно одной и той же истории, в которой он изображает пожилого, но все еще бодрого и компетентного народного мстителя, без помощи органов правопорядка разбирающегося с плохими парнями всех мастей, неприятно удивляя их своим набором специфических — и весьма смертоносных — навыков. Несмотря на то что уже пару лет назад актер заявлял, что хочет перестать наконец играть убийц, только в этом году «Флешбэк» — уже второй фильм с его участием все на ту же до крайности заезженную тему.
Надо отдать должное авторам картины — они вполне осознают, что Нисон, которому остался месяц до семидесятилетия, в роли киллера без страха и упрека смотрится уже несколько странно, поэтому наделяют его героя, наемного убийцу по имени Алекс Льюис, неожиданной приметой — прогрессирующей буквально на наших глазах деменцией. Он все еще метко стреляет, способен сломать кому-нибудь шею голыми руками и даже привлечь в гостиничном баре внимание незнакомой красотки (правда, тоже довольно потрепанной и проявляющей свой интерес небесплатно). Но в то же время упускает важные детали, отправляясь на задание, забывает вставить в пистолет отбойник, и все чаще отключается, приходя в себя в незнакомых местах и не понимая, как и почему там оказался.
Наверное, именно «альцгеймером» можно объяснить то, что, получив новый контракт (разумеется, самый-пресамый распоследний), Алекс почему-то изучает фотографии только одной из двух предполагаемых жертв — неприятного белого мужика мажорского вида (Скот Уильямс), которого по определению не жалко. То, что вторая его мишень — несовершеннолетняя мексиканка (Миа Санчес), киллер обнаруживает, только уже приставив дуло пистолета ей ко лбу. Тут в нем, естественно, просыпается совесть, и он отказывается убивать девочку, а вместо этого решает выяснить, кто же его нанял для такого скверного дела.
Однако Алекс тут не единственное заинтересованное лицо: юная Беатрис давно попала на радары агента ФБР Винсента Серры (Гай Пирс) и его коллег, расследующих дела о торговле людьми на мексиканско-американской границе. Девочка должна была стать ключевой свидетельницей, но ее все равно кто-то убивает, а подозрение падает на Алекса, который тем не менее до поры до времени умудряется опережать фэбээровцев на пять шагов. В конце концов и он, и — с некоторым запозданием — агенты выясняют, что все ниточки ведут к весьма влиятельной миллионерше Даване Силман, заработавшей свое состояние, как полагается, нечестным путем. Ее играет Моника Беллуччи, которой из всех ветеранов актерского труда в этом фильме досталась самая неблагодарная роль, в основном сводящаяся к тому, чтобы угрожающе щурить глаза и нарочито медленно произносить клишированные реплики из репертуара киношных злодеев.
У Нисона и Пирса материала для работы чуть больше. Первый чуть ли не впервые за последние пятнадцать лет получает возможность придать своему персонажу уязвимости и ранимости перед лицом неуклонно наступающих болезни, старости и забвения. Второго авторы снабдили знакомыми каждому честному кинокопу моральными терзаниями по поводу невозможности призвать к ответу негодяев, придерживаясь исключительно буквы закона. Однако старания исполнителей по большей части пропадают втуне, и их метания по ночному Эль-Пасо, а также патетические монологи о том, что такое хорошо, а что такое плохо и какие методы допустимы в борьбе первого со вторым, хочется, подобно герою Нисона, поскорее забыть.