Сила забвенного реагирования

40 2 мин. ...

В прокат выходит «Флешбэк» (Memory) Мартина Кэмпбелла — ремейк малоизвестного бельгийского фильма «Синдром Альцгеймера» (2003) и очередной представитель удивительного поджанра «боевик с Лиамом Нисоном». Несмотря на известных актеров в кадре и режиссера одной из лучших частей бондианы «Казино Рояль» (2006) за ним, Юлия Шагельман сочла фильм печальным доказательством, что поджанр этот состарился так же безнадежно, как его основоположник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лиам Нисон наконец-то получил возможность дополнить свое бравое амплуа нотками старческой уязвимости

Фото: Arthur Sarkissian Productions Лиам Нисон наконец-то получил возможность дополнить свое бравое амплуа нотками старческой уязвимости

Фото: Arthur Sarkissian Productions

Как известно, карьера Лиама Нисона в качестве героя боевика стартовала в 2007 году. Неожиданный успех в мировом прокате криминального триллера Пьера Мореля «Заложница» подтвердил оптимистичный тезис о том, что в 55 лет жизнь только начинается, а артисту никогда не поздно кардинально сменить амплуа. Но проделать это дважды, похоже, не удается никому: вот и Нисон с тех пор застрял в вариациях примерно одной и той же истории, в которой он изображает пожилого, но все еще бодрого и компетентного народного мстителя, без помощи органов правопорядка разбирающегося с плохими парнями всех мастей, неприятно удивляя их своим набором специфических — и весьма смертоносных — навыков. Несмотря на то что уже пару лет назад актер заявлял, что хочет перестать наконец играть убийц, только в этом году «Флешбэк» — уже второй фильм с его участием все на ту же до крайности заезженную тему.

Надо отдать должное авторам картины — они вполне осознают, что Нисон, которому остался месяц до семидесятилетия, в роли киллера без страха и упрека смотрится уже несколько странно, поэтому наделяют его героя, наемного убийцу по имени Алекс Льюис, неожиданной приметой — прогрессирующей буквально на наших глазах деменцией. Он все еще метко стреляет, способен сломать кому-нибудь шею голыми руками и даже привлечь в гостиничном баре внимание незнакомой красотки (правда, тоже довольно потрепанной и проявляющей свой интерес небесплатно). Но в то же время упускает важные детали, отправляясь на задание, забывает вставить в пистолет отбойник, и все чаще отключается, приходя в себя в незнакомых местах и не понимая, как и почему там оказался.

Наверное, именно «альцгеймером» можно объяснить то, что, получив новый контракт (разумеется, самый-пресамый распоследний), Алекс почему-то изучает фотографии только одной из двух предполагаемых жертв — неприятного белого мужика мажорского вида (Скот Уильямс), которого по определению не жалко. То, что вторая его мишень — несовершеннолетняя мексиканка (Миа Санчес), киллер обнаруживает, только уже приставив дуло пистолета ей ко лбу. Тут в нем, естественно, просыпается совесть, и он отказывается убивать девочку, а вместо этого решает выяснить, кто же его нанял для такого скверного дела.

Однако Алекс тут не единственное заинтересованное лицо: юная Беатрис давно попала на радары агента ФБР Винсента Серры (Гай Пирс) и его коллег, расследующих дела о торговле людьми на мексиканско-американской границе. Девочка должна была стать ключевой свидетельницей, но ее все равно кто-то убивает, а подозрение падает на Алекса, который тем не менее до поры до времени умудряется опережать фэбээровцев на пять шагов. В конце концов и он, и — с некоторым запозданием — агенты выясняют, что все ниточки ведут к весьма влиятельной миллионерше Даване Силман, заработавшей свое состояние, как полагается, нечестным путем. Ее играет Моника Беллуччи, которой из всех ветеранов актерского труда в этом фильме досталась самая неблагодарная роль, в основном сводящаяся к тому, чтобы угрожающе щурить глаза и нарочито медленно произносить клишированные реплики из репертуара киношных злодеев.

У Нисона и Пирса материала для работы чуть больше. Первый чуть ли не впервые за последние пятнадцать лет получает возможность придать своему персонажу уязвимости и ранимости перед лицом неуклонно наступающих болезни, старости и забвения. Второго авторы снабдили знакомыми каждому честному кинокопу моральными терзаниями по поводу невозможности призвать к ответу негодяев, придерживаясь исключительно буквы закона. Однако старания исполнителей по большей части пропадают втуне, и их метания по ночному Эль-Пасо, а также патетические монологи о том, что такое хорошо, а что такое плохо и какие методы допустимы в борьбе первого со вторым, хочется, подобно герою Нисона, поскорее забыть.