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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 62 года первому заместителю руководителя администрации президента РФ Алексею Громову

Алексей Громов

Алексей Громов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Алексей Громов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, капитан сборной СССР по хоккею Вячеслав Фетисов:

— Дорогой Алексей Алексеевич! Ты всегда играешь в первой пятерке и без замены уже два десятка лет. И ведь некем! Нет равноценной на горизонте. Не чураешься выполнять тяжкую оборонительную работу и искренне радуешься за любого, кому удается провести изящную комбинацию и забросить шайбу. И в тяжелый момент можешь взять игру на себя и повести команду к победе. На коньках стоишь крепко, не рисуешься на льду. В нашем деле важен обзор на 360, это тоже талант, и он у тебя есть, и мы знаем откуда: из леса... В общем, остается не терять все это, а умножать! А ты ведь этим и занимаешься!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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