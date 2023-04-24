Панические атаки: симптомы, признаки, как бороться

Почему возникают панические атаки и как с ними бороться — в материале «Ъ».

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Паническая атака (ПА) — это внезапный, часто беспричинный приступ сильной тревоги, сопровождающийся головокружением, дрожью в теле, чувством удушья, учащенным сердцебиением. Четкой корреляции возникновения приступов с полом нет. ПА — это не отдельное заболевание, а симптом.

Пережившие паническую атаку люди характеризуют свое состояние во время приступа как интенсивное чувство тревоги, сопровождающееся различными страхами — страхом потерять сознание, умереть или сойти с ума, потерять над собой контроль.

Симптомы ПА

Паническую атаку можно узнать по определенным симптомам. Они отличаются кратковременностью. Главный признак — твердая уверенность в скорой смерти. Ощущение сопровождается вегетативной активностью, которая проявляется в:

• учащенном сердцебиении;

• затрудненном дыхании, одышке;

• сухости во рту;

• дрожи в теле, слабости;

• ознобе/усиленном потоотделении;

• головокружении/головной боли;

• тошноте/расстройстве желудка;

• оцепенении;

• дереализации/деперсонализации.

Эти симптомы могут проявляться последовательно или одновременно, все сразу или только несколько из перечисленных. ПА может случиться в любое время суток при различных обстоятельствах, даже во время сна. В отдельных случаях приступ может длиться 10 минут, но обычно это более кратковременный синдром, который внезапно возникает и внезапно прекращается.

Причины панических атак

Формальная причина панической атаки — испуг. Человек испытал напряжение в теле, непривычные переживания, превратно их интерпретировал и поверил в катастрофу, ощутил близость конца собственной жизни. Баланс между симпатической и парасимпатической нервными системами сдвигается в сторону первой. Согласно исследованиям Национального института психического здоровья США, предрасположенности к паническим атакам не существует. Настоящая причина ПА — общее тревожное состояние, которое может быть связано с различными обстоятельствами:

• с психическими расстройствами: депрессией, социофобией, неврастенией и другими;

• эпизод интенсивной тревожности может возникнуть на фоне органического заболевания (ревматизм, сердечно-сосудистая или эндокринная патология);

• причиной ПА может стать прием некоторых медикаментов или психотропных веществ.

У психотерапевтов большой интерес вызывают панические атаки «в чистом виде», без наличия какого-либо специфического заболевания или явного стрессового фактора.

Как справиться с панической атакой

Необходимо держать в голове, что ПА сама по себе не приводит к смерти. Исключением может быть лишь наличие сердечной патологии, при которой любые стрессы противопоказаны. Как правило, вредным для человека является не сам приступ паники, который быстро проходит, а то впечатление, которое он оставляет после себя. Ужас пережитого связывается с теми местами, где произошла паническая атака, или с обстоятельствами, которые предшествовали приступу.

После испытанной атаки, человек может бояться выходить из дома, а иногда и оставаться дома один, перестает доверять своему организму. Жизнь начинает вращаться вокруг какого-то симптома, который ассоциируется с паническим приступом, а чувство тревоги нарастает.

Для борьбы с ПА сначала необходимо провести полное обследование организма: получить консультацию кардиолога, невролога, оценить общее состояние организма. Если на этой стадии выявлены отклонения от нормы, то пациент направляется к профильному специалисту для подбора терапии. Часто за проявления тревожных расстройств могут быть приняты симптомы анемии. Если соматические заболевания не выявлены, в дело вступают психотерапевты и психологи. Их цель — научить пациента верно реагировать на жизненные обстоятельства.

Одним из методов психотерапии в борьбе с ПА является гештальт-терапия, при которой не только блокируются приступы, но и выясняются причины их появления, которые, как правило, не осознаются. Задача психотерапевта — создать такие условия, при которых человек, страдающий приступами ПА, встретится с тревогой и страхами лицом к лицу. Так как при ПА происходит разрушение базовых опор — доверия к собственному организму и к миру в целом — психотерапия в первую очередь направлена на создание этих опор. Когда человек начинает доверять своему телу, становится более уверенным в себе и в своих силах, симптомы ПА перестают беспокоить.

Эффективным способом против панических приступов считаются дыхательные техники. Именно дыхание стоит на первом месте в момент наступления ПА, поскольку первое, что человек ощущает,— это нехватка воздуха. Чтобы наполнить легкие, он начинает делать частые короткие неглубокие вдохи. Однако такие действия приводят лишь к усилению паники из-за гипервентиляции. Поэтому нужно делать обратное — выдыхать.

Панические атаки в некоторых случаях лечат медикаментозно. Как правило, успокоительные препараты требуются только в самом начале либо в особо тяжелых случаях. Длительность терапии зависит от конкретного случая, она занимает от нескольких месяцев до года.

Иван Данилин, кандидат медицинских наук кафедры психиатрии и медицинской психологии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»:

— В развитии панической атаки работает такой порочный круг, когда психика и физика тела по очереди выступают в виде провокаторов. Сначала возникает тревога, она учащает сердцебиение, вызывая массу соматических симптомов (пот, озноб, ощущение нехватки воздуха). В свою очередь, эти симптомы вызывают выброс адреналина, адреналин — еще большую тревогу, и дальше по замкнутому кругу. Также наш дыхательный центр в мозге, который посылает сигналы мышцам, что нужно сделать вдох, раздражается углекислым газом.

Во время панической атаки человеку тревожно, он начинает дышать часто и поверхностно, и таким образом весь углекислый газ из крови вымывается. Тогда у человека возникает субъективное ощущение, что он не может сделать вдох, что у него остановится дыхание и он умрет. Поэтому, если мы хотим справиться с недугом, во-первых, нужно переключить тревожный разум. Например, перестать делать то, что сейчас делаете: если человек сидит, нужно встать, выйти в коридор или на улицу. Если нет такой возможности, нужно зафиксировать свое внимание на окружающих объектах.

Допустим, в метро стоите, рядом женщина, смотрите, во что она одета: так, шляпка, это кандибобер, еще пальто, какого оно цвета, розовое или коралловое. Если не получается, то можно складывать в уме цифры, например считать проезжающие мимо машины, или читать надписи наоборот. То есть нужно отвлечься, неважно как. Во-вторых, нужно повысить содержание углекислого газа, чтобы прекратить ощущение удушья. Наверняка видели, что в американских фильмах при приступах паники люди хватают бумажный пакет и начинают туда дышать. Это достаточно неплохой метод. Когда мы дышим в какую-то замкнутую полость, увеличивается количество углекислого газа, и таким образом дыхательный центр снова позволяет мышцам вдохнуть. Если нет такого пакета под рукой или неудобно это делать при людях, то можно сложить руки лодочкой. Еще один способ — дышать по определенному счету. Сделать резкий вдох в течение трех секунд, потом четыре секунды задержать дыхание, а на счет семь — выдыхать: 3−4−7. Это и отвлечет, и повысит содержание углекислого газа.

Обычно, если люди хотят полностью избавиться от панических атак, то это работа не одного дня, подручными методами этого не получится сделать. Нужно обратиться к психиатру или психотерапевту, где будет проделана большая работа. Во-первых, применяются специальные технологии (психогигиена, психопрофилактика, психотерапия). Если это не помогает, то психофармакология, могут назначаться серотонинергические антидепрессанты, которые не дают запуститься этому порочному кругу. И неправильный рефлекс, как любой условный, в течение нескольких месяцев угасает. Затем лекарства отменяются и все приходит в порядок. Некоторым пациентам назначают транквилизаторы. Самое смешное, что если таблеточка у человека есть, он может ее даже не использовать. У меня есть пациент, он 12 лет возит ее с собой, она уже превратилась в пыль, но он спокоен, что помощь рядом.

Если рассуждать о том, как не допускать панических атак, это вряд ли получится. Потому что современный городской ритм жизни совершенно нефизиологичен. Мы эволюционно предназначены к огромному уровню физических нагрузок и к совершенно низкому эмоциональному уровню. Сейчас же физические нагрузки практически отсутствуют, а эмоционально нас тревожит миллиард вещей, которые на наше выживание никак не влияют. И от этого нефизиологичного режима уровень напряжения растет. Что здесь можно сделать? Во-первых, увеличить уровень физических нагрузок, сделать занятия спортом регулярными. Во-вторых, каждый должен найти для себя способ сбрасывать нервное напряжение — фитнес, медитация, аутотренинг, бассейн — что кому подходит.

Марина Колоколова; группа «Прямая речь»