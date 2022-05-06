Объединение или поглощение?

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ФМБА — Русфонд. Хроники. 28–29 апреля в Нижнем Новгороде Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) провело XIV Всероссийский форум Службы крови, где впервые обнародованы контуры и некоторые принципы работы будущего Федерального регистра доноров костного мозга. Два сотрудника Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национального РДКМ) участвовали в форуме. Не обошлось без странностей: в последний момент ФМБА без объяснения причин отменило аккредитацию руководителя интернет-журнала Кровь5 Никиты Аронова. Но Никита поехал, не пропадать же билету. Он и медицинский директор Национального РДКМ Ольга Герова привезли в Русфонд материалы форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лев Амбиндер

Фото: Арсений Несходимов Лев Амбиндер

Фото: Арсений Несходимов

Для тех, кто не в курсе: в апреле законодатели проголосовали за создание Федерального регистра и поручили ФМБА его ведение. Это была неожиданная новость: законопроект о создании Федерального регистра еще в 2018 году правительство поручило разработать Минздраву РФ. В 2019-м министерство изготовило первую версию законопроекта, потом было еще несколько. А в итоге ФМБА создает Федеральный регистр.

Так вот, его будущее определят две структуры. Оператором Федерального регистра назначен московский Центр стратегического планирования ФМБА, здесь разместится информационная система с персональными данными доноров. Административное и технологическое сопровождение поручено Кировскому НИИ гематологии и переливания крови. Об этих решениях на форуме с большим подъемом рассказал директор Кировского НИИ Игорь Парамонов.

Хорошая новость: впервые численность потенциальных доноров России определена в 194 тыс. добровольцев — то есть с учетом донорской базы Национального РДКМ (63 120 добровольцев). Спасибо, ФМБА! Странная новость: в Межведомственную рабочую группу (МРГ) Национальный РДКМ не включен. МРГ учреждена приказом руководителя ФМБА Вероники Скворцовой и, как справедливо полагают в агентстве, необходима для оперативной разработки серии подзаконных актов, без которых старт Федерального регистра затянется. В первую очередь, считает Игорь Парамонов, МРГ должна продумать порядок «медицинского обследования доноров при вступлении в регистр, на всех стадиях их активации и непосредственно перед донацией».

Многие организационные вопросы не попали в краткий доклад Игоря Парамонова. Для того и МРГ, чтобы в рабочем порядке эти вопросы ставить, обсуждать и предлагать решения. Мы в Русфонде считаем, что Национальный РДКМ — самый быстрорастущий и крупнейший регистр страны на сегодня — должен войти в МРГ. Мы очень на это надеемся.

К примеру, стратегия Федерального регистра как «одного окна», о которой заявил господин Парамонов, разумна для врачей. Однако что там, за «окном»? Центр стратегических исследований будет из Москвы дозваниваться до всякого донора, когда генотип того совпадет с генотипом пациента и клиника обратится в Федеральный регистр? В крупнейших центральных регистрах стран мира для этого есть подрядчики. В ФРГ с ее крупнейшей в мире донорской базой действуют 26 таких подрядчиков (13 госклиник и 13 НКО). Это они набрали добровольцев, получили их генотипы и теперь по команде из центра ведут совпавшего донора к забору костного мозга, организуют этот забор. Схема логична и эффективна.

Для Национального РДКМ пока основным вопросом является условие ФМБА о безвозмездной передаче донорских баз в Федеральный регистр. Нужны консультации, и вот почему. Русфонд вложил свои 750 млн руб. в создание инфраструктуры Национального РДКМ, в том числе 576 млн руб.— собственно 60-тысячной базы. Безвозмездная ее передача реальна, если Национальный РДКМ становится подрядчиком и получает государственное финансирование на продолжение деятельности.

Если этого не случится, то возможна схема государственно-частного партнерства для взаимодействия некоммерческого Национального РДКМ и ФМБА в рамках концессионного соглашения. Законодательство не имеет ничего против НКО в качестве концессионера. Как показывает практика, схема максимально безопасна для ФМБА в роли концедента. Если вкратце, Национальный РДКМ за свой счет строит базу доноров, передает ее в собственность ФМБА — агентство возмещает затраты.

Пора встречаться. Мы готовы предоставить расчеты и документы.

Лев Амбиндер, президент Русфонда, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), член Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере