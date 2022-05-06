Жизнь на коленях

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Станислав Мусатов живет с мамой Анастасией в Рязани. Ему «два года и целый месяц», уточняет мама, но до сих пор мальчик не ходит. У него врожденная деформация стоп, которую многократно пытались исправить. Левую стопу со временем удалось вывести в нормальное положение, а вот правая лечению пока не поддается. Осложняет ситуацию ложный сустав правой большеберцовой кости, который необходимо удалить. Помочь мальчику готовы хирурги в ярославской клинике «Константа». Но у Анастасии нет возможности оплатить дорогое хирургическое лечение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После операций ноги мальчика выровняются по длине, и он сможет ходить

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ После операций ноги мальчика выровняются по длине, и он сможет ходить

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Стас любит играть с волнистым попугайчиком Кешей. Протягивает птице руку — Кеша садится на маленькую ладонь. Держится крепкими лапками. Потом отталкивается и вспархивает вверх, под потолок. Посвистывает. Стас восхищенно наблюдает и зовет попугая обратно: «Ке!» Еще мальчик часто возится с черной декоративной крольчихой Соней. Соня благосклонна к Стасу — она уже совсем взрослая по человеческим меркам и словно понимает, что имеет дело с ребенком.

А ребенок меж тем активный. Ему нравится собирать пирамидки, возить машинки по полу и кататься с горки. Мама Анастасия купила сыну настоящую пластиковую горку для дома — дворовую зимой засыпает снегом. Впрочем, и летом Анастасия выводит сына во двор, выбрав время, когда детская площадка относительно свободна:

— Стас хочет играть со сверстниками или детьми постарше, но они его всерьез не воспринимают. Наверное, чувствуют, что с ним что-то не так, и сторонятся его. Он расстраивается и ревет.

Стас гуляет на улице по большей части на руках у мамы или в коляске. Дома «бегает» на коленях — из-за этого кожа на них сильно огрубела, но наколенники мальчик презирает. Он очень хочет ходить самостоятельно — уже несколько недель пытается встать и сделать несколько шагов, но получается не больше чем на метр. Уверенно стоять не дает правая нога: она подвернута внутрь, распрямить ее мешает ложный сустав.

О том, что у ребенка проблемы с ногами, Анастасия узнала во время беременности, на четвертом месяце. Врачи обнаружили у плода амниотические перетяжки на правой голени — глубокие, до кости, словно кто-то затянул прозрачную леску. Чтобы сохранить ногу младенцу, в московском Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) акушерства, гинекологии и перинатологии будущей маме сделали эндоскопическую операцию — через небольшой прокол в животе рассекли перетяжки.

Стас появился на свет немного раньше срока, обе стопы у него были подвернуты внутрь, часть перетяжек сохранилась, а на правой ноге образовалось нагноение. Потребовалась срочная операция, и Анастасия повезла сына в Санкт-Петербург, в НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера, где мальчику удалили оставшиеся перетяжки с правой голени, вылечили нагноение и наложили на ногу гипсовый лонгет. В результате стопу удалось выправить. Тогда же хирурги обнаружили ложный сустав правой большеберцовой кости и сказали, что до года нужно будет его удалить.

Исправлять левую ногу маленького пациента отправили по месту жительства: отделение в петербургской клинике, где это можно было бы сделать, закрыли на карантин. Но и по месту жительства возникли проблемы: в областной больнице к тому времени не оказалось ортопеда, а в частной клинике в Рязани малышу провели серию гипсований и рекомендовали ахиллотомию — рассечение пяточного сухожилия для коррекции положения стопы, правда, где-нибудь в другом учреждении, здесь такие операции не делали.

После нескольких не вполне успешных попыток лечения в разных больницах ахиллотомию Стасу все-таки провели в Петербурге. Но операцию по удалению ложного сустава делать не стали, посоветовали приехать позже. Но позже — это значит снова записываться на консультацию, ждать очереди и жить в ожидании госквоты на операцию. А время уходит, малышу давно пора ходить. Анастасия решила не терять времени и отвезла сына в ярославскую клинику «Константа», где успешно лечат детей с подобными нарушениями. Доктор объяснил, что Стасу потребуется сложное, многоэтапное хирургическое лечение. После этого ноги мальчика выровняются по длине, и он сможет нормально ходить.

Пока же Стас перемещается на коленях. Он уже привык к такому положению. Но Анастасия очень хочет, чтобы сын наконец смог уверенно держаться на ногах. А сам Стас об этом просто мечтает! Давайте им поможем.

Для спасения Станислава Мусатова не хватает 777 608 руб. Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «У Станислава врожденная аномалия развития — ложный сустав правой большеберцовой кости. Ребенку уже два года, но он до сих пор не ходит: правую стопу не удалось вывести в правильное положение, разница в длине ног составляет 3 см. Поможет только этапное хирургическое лечение — удаление ложного сустава, коррекция правой стопы с наложением аппарата Илизарова и использованием телескопического стержня. Операции позволят устранить разницу в длине ног и полностью выправить стопу. Станислав сможет уверенно ходить». Стоимость этапной хирургии 1 810 608 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 1 млн руб. Телезрители ГТРК «Рязань» соберут 33 тыс. руб. Не хватает 777 608 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Станислава Мусатова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Станислава — Анастасии Анатольевны Куликовой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Экспертная группа Русфонда

Наталья Волкова, Рязанская область