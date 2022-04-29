Из свежей почты

9 3 мин. ...

Тимур Захаров, 7 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 175 070 руб.

Внимание! Цена лечения 201 070 руб. Телезрители ГТРК «Волга» соберут 26 тыс. руб.

Когда сыну был месяц, он вдруг сильно побледнел, температура упала до 35, и выросла шишка на голове. У малыша обнаружили большую гематому и прооперировали, чудом спасли. Но Тимур совсем не развивался. Несмотря на лечение, он до сих пор не ползает, не ходит и почти не говорит, левая рука скована спастикой. Я очень надеюсь на специалистов московского Института медтехнологий (ИМТ), но счет мне не оплатить. Я одна воспитываю двоих сыновей, живем на пенсию и пособие по уходу. Диана Захарова, Ульяновская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Мальчик нуждается в восстановительном лечении. Требуется коррекция тонуса мышц, увеличение объема движений, восполнение отсутствующих навыков, развитие речи».

Рома Тамаровский, 5 лет, врожденный гиперинсулинизм, требуется лекарство на год. 148 547 руб.

Внимание! Цена лекарства 170 547 руб. Телезрители ГТРК «Белгород» соберут 22 тыс. руб.

С полутора лет у Ромы стал резко снижаться уровень сахара. Несколько раз мы лежали в больнице — состояние сына ухудшалось, он слабел, терял сознание. После генетического обследования Роме поставили диагноз «гиперинсулинизм» — из-за избытка инсулина страдает головной мозг. Врачи назначили сыну препарат прогликем. Вы помогли нам купить его, и теперь Рома хорошо себя чувствует, уровень сахара в норме. Но лекарство заканчивается, а приобрести его мы не можем. Пожалуйста, помогите! Надежда Тамаровская, Белгородская область

Заведующая отделением НМИЦ эндокринологии Мария Меликян (Москва): «Для нормализации уровня сахара ребенку необходим постоянный прием препарата прогликем».

Люба Ротарь, 14 лет, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 171 236 руб.

Внимание! Цена лечения 547 236 руб. Компания LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) внесла 150 тыс. руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 150 тыс. руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» — 50 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ивтелерадио» соберут 26 тыс. руб.

Дочка родилась с переломами ног и рук, в три года ей поставили диагноз «несовершенный остеогенез» и назначили лечение. Люба окрепла, смогла сидеть, встала и сделала первые шаги. Но как только начала активно двигаться, пошли переломы бедер и голеней, затем — сложный перелом плеча. Дочка прошла длительное курсовое лечение, перенесла девять операций. Сейчас ей необходимо продолжить лечение. Мы вынуждены вновь обратиться к вам за помощью. Алла Ротарь, Ивановская область

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Татьяна Хасянова: «Девочка перенесла несколько десятков переломов, ряд операций, 25 курсов терапии. Для сохранения результатов необходимо продолжать медикаментозное лечение и реабилитацию».

Лера Цветова, 1 год, Spina bifida — врожденный порок развития спинного мозга, требуется комплексное обследование и план лечения. 225 600 руб.

Внимание! Цена обследования 675 600 руб. Группа компаний «О’КЕЙ» внесла 150 тыс. руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» — 50 тыс. руб. Телезрители программы «Вести-Москва» соберут 250 тыс. руб.

У Леры выявили грыжу спинного мозга еще до ее рождения. На третий день жизни дочку прооперировали — грыжу иссекли. Операция прошла неудачно, шов до сих пор не заживает. И еще у Леры всего одна почка, которая часто воспаляется. Развивается малышка с отставанием, пока не сидит, не ползает. Мы узнали, что в клинике Глобал Медикал Систем существует программа «Русфонд.Spina bifida» — детям с этим заболеванием в течение года проводят комплексную диагностику и разрабатывают план лечения. Нас готовы включить в эту программу, но только платно. Мы молодая семья, денег у нас нет. Помогите! Мария Цветова, Московская область

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Эмилия Гаврилова: «У девочки врожденный порок развития спинного мозга — Spina bifida. Есть серьезные проблемы по урологии и ортопедии. Мы готовы провести Лере комплексное обследование и составить план лечения, определить то, что требуется в первую очередь».

Почта за неделю 22.04.2022–28.04.2022

Получено писем —84

Принято в работу —60

Отправлено в Минздрав РФ —4

Получено ответов из Минздрава РФ —4