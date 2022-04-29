Лекторам вузов ДНР и ЛНР расскажут об истории становления Российского государства

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В Южном федеральном университете (Ростов-на-Дону) начали работу курсы повышения квалификации для преподавателей истории вузов Луганской и Донецкой народных республик. В занятиях, организованных министерствами образования России, ДНР и ЛНР, Российским историческим обществом и Российской академией образования, примут участие 50 педагогов. Ключевыми темами лекций станут истоки «формирования Древнерусского государства», «объединение русских земель вокруг Москвы» и «формирование территории Российского государства в XVI–XVII веках».

Как пояснил министр образования ДНР Михаил Кушаков, в республиках и так с 2014 года «господствуют» российские образовательные стандарты и программы. «Сейчас принципиально ничего не отличается от российской программы. Более того, восемь учебных заведений прошли российскую государственную аккредитацию, и мы сегодня выдаем дипломы РФ наравне с дипломами ДНР»,— отметил он. По словам организаторов, курсы нужны для того, чтобы преподаватели из ДНР и ЛНР овладели современными методиками преподавания и научными результатами, которыми уже пользуются их российские коллеги. Также спикеры не раз подчеркивали актуальность курсов «в связи с текущими событиями», не поясняя, о каких конкретно событиях идет речь. «Сегодня борьба за историю идет не на шутку. Всячески пытаются принизить роль истории нашей страны, нашего общего отечества — России! Мы благодарны российским историкам за то, что они нас в этой ситуации поддерживают и дают возможность нашим преподавателям окунуться в мир истории нашего великого отечества, которое называется Россия»,— заявил господин Кушаков.

Организаторы курсов отметили, что в будущем аналогичные занятия планируется организовать и для учителей школ ДНР и ЛНР.

Мария Иванова, Ростов-на-Дону