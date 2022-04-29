Несгибаемый видеохостинг

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Хотя с начала спецоперации на Украине эксперты, депутаты и чиновники неоднократно заявляли, что дни YouTube в России сочтены, заставляя журналистов по три раза на день писать и переписывать заготовки заметок о блокировке хостинга, кажется, угроза миновала. Во всяком случае, с середины апреля число публичных прямых или косвенных угроз заблокировать YouTube заметно снизилось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Королев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Никита Королев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Последнее из требований Роскомнадзора, которые традиционно выступают предвестниками блокировок, «незамедлительно снять ограничения» с каналов государственных СМИ и других организаций на YouTube вышло 17 апреля. Регулярно обличающий в своем Telegram-канале политику западных IT-компаний депутат Госдумы Антон Горелкин не угрожал YouTube блокировкой целых десять дней. Публичных заявлений других более или менее известных персон в стиле представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что «YouTube себе приговор подписал», не слышно с 9 апреля.

Судя по всему, власти осознали, что молниеносная спецоперация по блокировке YouTube может провалиться. Причин этому немало. Rutube, топ-менеджеры которого регулярно заявляют о резком росте числа пользователей, воспринимается блогерами в лучшем случае как запасной аэродром. «Rutube больше похож на облачное хранилище, нежели на хостинг с развитой экосистемой»,— считает, например, Wylsacom (Валентин Петухов, 10 млн подписчиков на YouTube). У авторов есть претензии к механизмам монетизации, цензуре и фактически отсутствию рекомендательной системы, говорит он: «Если честно, даже идея заливать видео на "Яндекс.Диск" и раскидывать ссылку подписчикам имеет больше смысла».

Добавьте сюда проблему длительной модерации видео, которую признавал и Антон Горелкин, почти полное отсутствие на площадке зарубежного контента, а также навязчивые попытки российского хостинга показать «правду о спецоперации на Украине» — все это вызывает как минимум раздражение.

Есть и технические сложности: за моментальной блокировкой YouTube последует отключение Global Google Cache (GGC), который оптимизирует нагрузку на сети в том числе российских провайдеров. Между тем миллион-другой россиян неизбежно продолжат смотреть YouTube через уже хорошо освоенный VPN. И вот уже на горизонте маячит глобальное замедление рунета.

Конечно, говорить о том, что противники YouTube опустили руки, не приходится. Мне рассказывают, что правительство рассматривает запуск еще одной альтернативы, якобы «с учетом всех ошибок». Это может быть, например, сервис от VK, который как раз просит государство помочь с закупкой десятков тысяч серверов и в 2023 году планирует запустить свой дата-центр. Но до этого момента, вероятно, YouTube останется с нами.