«Зенит» вышел на золотой финиш

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«Зенит» вплотную приблизился к четвертому подряд титулу чемпиона России, обыграв в завершавшем 26-й тур матче на выезде «Краснодар» — 3:1. После этой встречи отрыв петербуржцев от ближайшего преследователя — «Динамо» — вырос до шести очков.

Всем, кто переживал за «Краснодар», эта игра сразу должна была внушить чувство страха. Понятно, что резко помолодевшим после бегства из России легионеров хозяевам глупо было бороться за владение мячом с «Зенитом». Но они еще и помогали ему владение обеспечить, допуская многовато потерь при выходе из обороны в атаку. Иногда — спокойном, без явного прессинга выходе. И это был плохой для «Краснодара» знак. Хороший знак заключался в том, что оборонялись краснодарцы неплохо — плотно, зная, когда в первую очередь караулить.

А в середине тайма должно было екнуть сердце у тех, кому милее был «Зенит». Первый краснодарский момент родился на ровном месте. Только что «Краснодар», казалось, и не думал огрызаться, сосредоточившись на нудной работе по срыву зенитовских атак, а тут внезапно огрызнулся так, что едва не забил.

Это была довольно классная распасовка мяча, завершившаяся прострелом Алексея Ионова. Искал он им, видимо, Сергея Волкова, но того опередил Дуглас Сантос. Защитник «Зенита» все сделал правильно, но умудрился подсечь мяч так, что тот сильно полетел в петербуржские ворота. Гостям повезло: полет остановила перекладина, а не сетка.

«Зенит», немножко взбодрившийся после такого укола, ответил на него жестоко. Концовки таймов — это в принципе один из его «коньков», а концовку первого тайма краснодарского матча он провел с безумной эффективностью.

Счет был открыт тоже, похоже, во многом благодаря случайности. Клаудинью тонко отдал в штрафную на Далера Кузяева, а Кузяев, судя по всему, пытался обыграть Егора Сорокина и пробить. Мяч, однако, срезался у него с ноги. Но так было даже лучше: вместо удара вышел неожиданный пас на словно знавшего, что все сложится именно так, и готового расстреливать ворота Ивана Сергеева.

А потом идеальный пас на выход зацепившемуся за линию офсайда Малкому выдал Вендел. Матвей Сафонов вроде бы перекрыл траекторию удара зенитовского форварда, и по лицу краснодарского голкипера было слишком четко видно, как он зол на себя за то, что все же пропустил его за «ленточку», хотя и коснулся ногой.

В том, что «Зенит» до перерыва успел добыть такой серьезный запас прочности, был, конечно, огромный минус с точки зрения зрелищности матча. Гости, и так-то не включавшие пятую передачу, уже могли позволить себе не рвать жилы, а играть в режиме спокойном, совсем без надрыва. Они могли позволить себе даже подарить мяч «Краснодару» — а пусть побалуются. Но очевидно, что такой подарок и краснодарцам был не особенно приятен. В их нынешнем составе в столкновении с таким клубом, как «Зенит», единственный реальный шанс — контратаки, свободные пространства. А тут они исчезли.

В общем, все было довольно монотонно и скучно. Вплоть до эпизода, в котором после ввода мяча из аута и подачи Ираклий Манелов аккуратно переправил головой мяч в угол ворот «Зенита». Дальше скука исчезла. «Краснодар» наседал, был не так уж далек от второго гола, но, рискуя, раскрываясь, пропустил сам от Магомеда Оздоева.

Таким образом, после этой встречи «Зенит», можно сказать, вплотную приблизился к четвертому подряд титулу чемпиона России. Он опережает «Динамо», которое накануне уступило ЦСКА, на шесть очков за четыре тура до окончания турнира. А веру в то, что интрига в «золотой гонке» еще теплится, может поддерживать разве что взгляд на календарь «Зенита» в финишных клетках. А он у него непростой. Сначала «Зениту» предстоят два домашних матча — с «Локомотивом» и «Химками», весной играющими как настоящий гранд. За ними — два матча гостевых: со «Спартаком», которому кровь из носу нужно выбираться из подвальной зоны турнирной таблицы, и «Нижним Новгородом», еще не обеспечившим себе выживание в премьер-лиге.

Алексей Доспехов