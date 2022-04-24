Турция не в пролете

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Турция закрыла свое воздушное пространство для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. По мнению экспертов, это не создаст особых проблем для военной операции РФ в этой стране, зато позволит Анкаре, с одной стороны, продемонстрировать, что она пошла на уступки Западу, подталкивающему ее к усилению давления на Россию, а с другой — не поругаться с Москвой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сделал сразу несколько заявлений, касающихся перспектив отношений Анкары и Москвы в свете продолжающихся боевых действий на Украине. «Мы закрыли воздушное пространство для российских военных и даже гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Мы выдавали разрешения с интервалом в три месяца. Последнее было до апреля»,— рассказал господин Чавушоглу турецким журналистам. По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично сообщил об этом российскому коллеге Владимиру Путину. Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что тем самым Анкара не прерывает диалог с Москвой. И это касается самых разных вопросов — как закрытия проливов по Конвенции Монтрё, так и всех других аспектов двусторонних отношений.

Господин Чавушоглу в очередной раз повторил, что Анкара не будет присоединяться к антироссийским санкциям, но отметил, что, если российские компании хотят вести бизнес с Турцией, они должны соблюдать турецкое и международное право.

Интересно, что как раз накануне стало известно, что Россия находится на первом месте по числу создаваемых в Анталье компаний с иностранным участием. Только с начала года в турецкой курортной провинции были зарегистрированы 34 российские фирмы. Турция также делает все возможное, чтобы не потерять турпоток из России.

В то же время турецкий министр сообщил о продолжении попыток Вашингтона урегулировать споры с Анкарой, вспыхнувшие несколько лет назад после сближения Турции с Россией. «Они также хотят найти возможность решить проблему с С-400, мы им говорим: давайте уже найдем решение. Это уже приобретенный продукт, так что давайте посмотрим, что мы можем сделать дальше»,— сказал он.

Напомним, что Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре ЗРС С-400 в 2017 году, что вызвало недовольство США, которое вылилось в санкции против Управления оборонной промышленности Турции, его руководителя Исмаила Демира и еще нескольких чиновников. Кроме того, Вашингтон исключил Анкару из американской программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Все эти годы США давили на Турцию, чтобы она прекратила военное сотрудничество с Россией, а также пытались помешать взаимодействию между Москвой и Анкарой по Сирии. Однако в Турции предпочли придерживаться своей линии, и США безуспешно пытались найти подход к партнерам по НАТО. После начала боевых действий на Украине в Вашингтоне решили, что сейчас самое время решить все спорные вопросы с Анкарой хотя бы для того, чтобы нанести еще один удар по Москве. Турция к диалогу готова, но на определенных условиях. В частности, турки с октября ждут положительного решения США на ее запрос на закупку 40 новых истребителей F-16 и модернизацию существующего парка самолетов.

В субботу Мевлют Чавушоглу сообщил журналистам, что Турция «видит у США конструктивную позицию» относительно F-16. «Переговоры проходят хорошо. Конгрессменов, выступающих против, не очень много»,— добавил он.

В начале апреля Госдепартамент США уведомил Конгресс, что потенциальная продажа F-16 Турции будет соответствовать интересам американской национальной безопасности и НАТО. Это стало ответом на письмо более чем 50 американских законодателей с призывом отказаться от продажи самолетов Анкаре из-за «отсутствия приверженности президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана НАТО» и нарушений им прав человека.

Еще один вопрос, стоящий между США и Турцией,— поддержка Вашингтоном курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) в Сирии, причисляемых турками к террористам. В начале апреля господин Чавушоглу, говоря о сложностях в американо-турецких отношениях, отметил: «Они (США.— “Ъ”) по-прежнему выражают недовольство приобретенными у РФ С-400, но признают, что реализация этой сделки важна для НАТО. У нас также есть проблемы, с которыми нам очень некомфортно, особенно это касается поддержки Соединенными Штатами YPG, что угрожает нашей национальной безопасности». Дискуссия по всем этим вопросам будет продолжена в ходе визита Мевлюта Чавушоглу в Вашингтон 18 мая. К темам двустороннего сотрудничества также добавится украинская повестка. В Анкаре считают, что США, как и другие западные страны, высоко оценили роль Турции в посредничестве между Россией и Украиной. В то же время, как отметил в одном из своих последних интервью Мевлют Чавушоглу, у Анкары сложилось впечатление, что в некоторых странах НАТО «есть те, кто хочет продолжения войны», чтобы «Россия стала слабее».

«Турция не заинтересована в продолжении конфликта на Украине как части конфликта между Москвой и Западом. Чем дольше будет идти российская спецоперация, тем больше будет давление Запада на те страны, кто поддерживает контакты с Россией и заинтересован в сотрудничестве с ней»,— сказал “Ъ” эксперт РСМД Кирилл Семенов. При этом он добавил, что эти страны, к которым относятся Турция, Саудовская Аравия и ОАЭ, будут делать все возможное, чтобы меры, которые будут вынуждены принять против России, не несли серьезного ущерба их двусторонним отношениям с Москвой, но были достаточно резонансны, чтобы удовлетворить Запад. «К таким шагам как раз и относится закрытие Турцией воздушного пространства для российских воздушных судов, летящих в Сирию. Для нашей военной группировки в Сирии это не станет большой проблемой, так как боевая авиация летает через Иран и Ирак, а основные грузы идут через море. Воздушный коридор через Турцию в основном использовался для поездок в Сирию делегаций и переброску туда личного состава. Ничего страшного не случится, если время полетов займет чуть больше времени»,— отметил эксперт. В то же время он подчеркнул, что за этим решением Турции могут последовать другие, которые могут оказаться более болезненными для РФ, в том числе и на сирийском направлении. «Так что закрытие воздушного пространства можно также рассматривать как сигнал Москве»,— заключил эксперт.

Марианна Беленькая