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С-400 все бьет и бьет по Турции

В обмен на передачу Украине ЗРС Вашингтон предлагает Анкаре восстановление оборонного сотрудничества

США убеждают Турцию передать Украине российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 в обмен на возвращение Анкары в американскую программу производства истребителя пятого поколения F-35 и снятие санкций, сообщают СМИ. Турецкие официальные лица не комментируют ситуацию, однако не скрывают активизацию диалога с Вашингтоном, в том числе по восстановлению сотрудничества в оборонной сфере.

Поставка в Турцию российских ЗРС С-400 всегда вызывала осуждение со стороны США. Сейчас Вашингтон добивается, чтобы Анкара передала эти зенитные ракетные системы Украине

Поставка в Турцию российских ЗРС С-400 всегда вызывала осуждение со стороны США. Сейчас Вашингтон добивается, чтобы Анкара передала эти зенитные ракетные системы Украине

Фото: TURKISH NATIONAL DEFENSE MINISTR / Anadolu Agency / AFP

Поставка в Турцию российских ЗРС С-400 всегда вызывала осуждение со стороны США. Сейчас Вашингтон добивается, чтобы Анкара передала эти зенитные ракетные системы Украине

Фото: TURKISH NATIONAL DEFENSE MINISTR / Anadolu Agency / AFP

США обсуждают с Турцией возможность отправки купленных ею у России ЗРС С-400 на Украину, об этом со ссылкой на три источника сообщило в конце прошлой недели агентство Reuters. По его информации, эта тема в том числе обсуждалась в ходе визита в Анкару в начале марта заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман. Агентство приводит слова госпожи Шерман в интервью турецкой телекомпании Haberturk: «Я думаю, все знают, что С-400 — это давняя проблема, и, возможно, настал момент, когда мы сможем придумать новый способ решения этой проблемы». Что она имела в виду, тогда не поняли. Официальной же темой американо-турецких консультаций была активизация механизма стратегического диалога между двумя странами в развитие договоренностей президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Джо Байдена, достигнутых в октябре прошлого года в Риме.

Reuters отмечает, что пока Вашингтон никаких официальных предложений Анкаре насчет С-400 не сделал. Однако эта тема активно обсуждается в американских СМИ, в том числе Forbes и The New York Times.

Не исключается, что в случае согласия передать С-400 Украине Турция могла бы рассчитывать на снятие американских санкций, введенных после приобретения российских ЗРС.

Напомним, что Москва заключила контракт на поставку Анкаре С-400 еще в 2017 году. С тех пор США не прекращают попыток добиться от Турции отказа от российских ЗРС. В качестве меры давления Вашингтон исключил Анкару из американской программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, а также ввел санкции против Управления оборонной промышленности Турции, его руководителя Исмаила Демира и еще нескольких чиновников. Однако Анкара не отказалась от военного сотрудничества с Россией. В конце прошлого года президент Эрдоган предположил, что Анкара может закупить у Москвы вторую партию С-400. Обсуждалась также возможность приобретения у России истребителей четвертого поколения Су-35.

Дискуссия вокруг турецких С-400 возникла на фоне публикаций СМИ о согласии Словакии передать Украине стоящие у нее на вооружении системы ПВО советского производства, в том числе С-300, если ей предоставят замену. «Мы помогаем Украине всем чем можем, но о передаче ей С-300 речь не шла. Тем не менее мы готовы избавиться от этого комплекса, если получим ему замену» — так прокомментировал эти сообщения министр обороны Словакии Ярослав Надь. А уже в воскресенье стало известно, что первые натовские подразделения, в задачу которым поставлено развертывание системы ПВО Patriot, прибыли в Словакию. Господин Надь отметил, что это не замена С-300, а еще один элемент обороны воздушного пространства страны. Но в Вашингтоне утверждают другое. «Словакия получила первую партию комплексов Patriot в рамках подготовки к передаче Братиславой системы С-300 Киеву»,— сказал телеканалу Sky News Arabia представитель американского военного ведомства. Он также добавил: «Мы ведем постоянные переговоры с Анкарой об отказе от системы С-400 и отправке ее в Киев в обмен на возвращение Турции к программе F-35 и отмену санкций».

Одновременно официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил в понедельник, что задача США — обеспечить украинскую армию теми средствами обороны, «которыми они обучены пользоваться». «По поводу С-300 и С-400, о слухах, которые я видел в прессе. Я бы сказал, что мы сосредоточены на работе с союзниками и партнерами, чтобы помочь Украине получить дополнительно системы»,— добавил господин Кирби.

В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT заметил:

«Хочу напомнить всем странам, которые могут рассматривать эту идею (передачи Украине оружия.— “Ъ”), что советские системы и системы российского производства там находятся в соответствии с межправительственными соглашениями и контрактами, которые также имеют сертификат пользователя, и этот сертификат не разрешает направлять их в третьи страны».

Он также добавил, что Россия не позволит таким рискам материализоваться и реализоваться.

Официальные лица в Анкаре и Вашингтоне публикации СМИ не комментируют. В то же время 10 марта господин Эрдоган отметил во время телефонного разговора с Джо Байденом, что пришло время отменить «несправедливые санкции» в отношении оборонной промышленности Турции. По информации турецких СМИ, Реджеп Тайип Эрдоган напомнил коллеге, что Анкара с нетерпением ждет положительного ответа на ее запрос на закупку 40 новых истребителей F-16 и модернизацию существующего парка. В американской версии беседы двух президентов сообщалось лишь, что они «обсудили общую обеспокоенность неспровоцированным и неоправданным вторжением России на Украину», а президент Байден выразил признательность Турции за ее усилия по поддержке путей дипломатического урегулирования конфликта.

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Спустя четыре дня глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил журналистам в кулуарах Дипломатического форума в Анталье о начале диалога с США в сфере обороны. По его словам, «предприняты шаги по взаимному выслушиванию и пониманию друг друга». Правда, он тут же отметил, что вопрос c F-35 закрыт. «Мы сами должны решать свои задачи. На сегодняшний день мы разрабатываем различные дополнительные возможности на базе таких проектов, как национальный боевой самолет (MMU), самолет Hurjet. Мы полны решимости в вопросе модернизации F-16»,— сказал он. Был поднят и вопрос о С-400. Господин Демир указал, что вопрос о закупках у России второй партии находится на стадии обсуждения. «Об их судьбе (оборонных проектов.— “Ъ”) мы подумаем, когда все успокоится»,— сказал он, подразумевая ситуацию на Украине. «В нынешних условиях говорить о закупке вооружений у России было бы преждевременно»,— заявил и президент Турции в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

В Анкаре считают, что администрация Байдена поддерживает сделку по F-16, но этот вопрос может столкнуться с проблемами при получении одобрения Конгресса США.

Однако на фоне конфликта на Украине протурецкое лобби, ратующее за восстановление оборонных связей с Анкарой, может усилить свои позиции. Тем более что двусторонние контакты явно оживились. Так, на прошлой неделе в Брюсселе состоялась встреча министров обороны Турции и США Хулуси Акара и Ллойда Остина, в ходе которой была подчеркнута важность дальнейшего наращивания сотрудничества в оборонной промышленности и военной подготовке. Вашингтон также не устает хвалить Анкару за ее посреднические усилия между Москвой и Киевом.

Однако все это не значит, что Турция готова передать российские С-400 Украине. Политические дивиденды от такого шага неочевидны, тогда как конфликт с Москвой неминуем. «Я думаю, что эта статья (с предположением о передаче С-400.— “Ъ”) — это чистая провокация, чтобы создать брешь в отношениях между Анкарой и Москвой в этот критический момент. Турция — серьезное государство, которое серьезно относится к своим договоренностям. Я же, отвечая на это провокационное предложение, написал у себя в соцсетях, что пусть американцы сначала сами передадут Украине системы Patriot или это сделают их союзники, например Греция»,— сказал “Ъ” профессор Анкарского университета Тогрул Исмаил.

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Мнения российских экспертов расходятся. Так, военный обозреватель Gazeta.ru Михаил Ходарёнок не исключает, что Турция может решиться на передачу С-400. «Раньше Анкара не могла уступить нажиму со стороны Вашингтона без ущерба для национальной гордости. Другое дело — передача С-400 Украине. Это уже можно обставить не как капитулянтство, а помощь братскому народу в отражении агрессии»,— сказал он “Ъ”. Господин Ходарёнок считает, что соблазн у Анкары велик: снятие санкций и возвращение в программу F-35 — слишком большие плюсы. «А дальше уже дело техники. Можно перебросить С-400 военно-транспортной авиацией в Польшу, а оттуда доставить на Украину. Освоить С-400 для тех, кто имел дело с С-300, труда не составит. Переучиваться с Patriot было бы сложнее. В условиях боевых действий это не займет много времени»,— сказал Михаил Ходарёнок.

Военный эксперт Юрий Лямин, напротив, считает, что обучение займет время, тем более что у Украины были очень старые версии С-300, оставшиеся еще с советских времен, и разница с С-400 очень большая. «Словацкие С-300 в этом смысле для Украины самый идеальный вариант»,— сказал он “Ъ”. «Что касается переброски, то следует отметить, что на Украину после 24 февраля не поставляли ничего и близко сравнимого по размерам и сложности. Переброска С-400 потребует далеко не одного рейса тяжелых транспортных самолетов. Это должно привлечь особое внимание нашей разведки, после чего колонны с С-400 могут быть уничтожены после пересечения границы»,— добавил эксперт. Он также считает, что вряд ли Турция решится на недружественный шаг в отношении России. «И кроме того, С-400 нужны Анкаре самой. Заменить их будет непросто без ущерба для обороноспособности страны»,— подчеркнул он.

Марианна Беленькая, Кирилл Кривошеев

Фотогалерея

Военная операция на Украине

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Жители села Варваровка Луганской области

Жители села Варваровка Луганской области

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Обломки танка ВСУ возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов в Волновахе

Обломки танка ВСУ возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов в Волновахе

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Двор жилого дома в Волновахе

Двор жилого дома в Волновахе

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Военнослужащие Народной милиции ДНР в районе линии соприкосновения в поселке Марьинка Донецкой области

Военнослужащие Народной милиции ДНР в районе линии соприкосновения в поселке Марьинка Донецкой области

Фото: Михаил Андроник / РИА Новости

Лагерь беженцев в Таганроге

Лагерь беженцев в Таганроге

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Рабочие укрывают скульптуры на фасаде Львовской национальной оперы для защиты от повреждений

Рабочие укрывают скульптуры на фасаде Львовской национальной оперы для защиты от повреждений

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Торговый центр в Киеве, пострадавший от взрыва

Торговый центр в Киеве, пострадавший от взрыва

Фото: Reuters / Marko Djurica

Пожарные стоят на сгоревшей бронетехнике после удара по торговому центру в Киеве

Пожарные стоят на сгоревшей бронетехнике после удара по торговому центру в Киеве

Фото: ARIS MESSINIS / AFP

Люди уезжают из Мариуполя

Люди уезжают из Мариуполя

Фото: Reuters

Жители несут продукты со склада на окраине Мариуполя

Жители несут продукты со склада на окраине Мариуполя

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Автомобиль на рынке Харькова после обстрела

Автомобиль на рынке Харькова после обстрела

Фото: Reuters / Oleksandr Lapshyn

Пожарный в машине в Харькове

Пожарный в машине в Харькове

Фото: Reuters / Oleksandr LapshynвЂЁ

Кошка в переноске на вокзале Львова

Кошка в переноске на вокзале Львова

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Пустые детские коляски, выставленные в центре Львова в рамках социальной акции «Цена войны»

Пустые детские коляски, выставленные в центре Львова в рамках социальной акции «Цена войны»

Фото: Reuters / Roman Baluk

Разрушенный жилой дом в Киеве

Разрушенный жилой дом в Киеве

Фото: Reuters / Vladyslav Musiienko

Спасатели тушат здание, пострадавшее в результате авиаудара в Краматорске

Спасатели тушат здание, пострадавшее в результате авиаудара в Краматорске

Фото: Reuters

Эвакуация людей из Покровска

Эвакуация людей из Покровска

Фото: Reuters

Район в Краматорске после обстрела

Район в Краматорске после обстрела

Фото: Reuters

Кричащий мужчина на одной из улиц Киева

Кричащий мужчина на одной из улиц Киева

Фото: Rodrigo Abd / AP

Местный житель стоит у подъезда дома после обстрела в Киеве

Местный житель стоит у подъезда дома после обстрела в Киеве

Фото: Felipe Dana / AP

Женщина стоит рядом с телом человека, погибшего в результате обстрела Донецка

Женщина стоит рядом с телом человека, погибшего в результате обстрела Донецка

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Донецк после обстрела

Донецк после обстрела

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Люди, идущие по дороге в Мариуполе

Люди, идущие по дороге в Мариуполе

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Центр временного размещения беженцев в спортивной школе Таганрога

Центр временного размещения беженцев в спортивной школе Таганрога

Фото: Reuters / Sergey Pivovarov

Пожар на рынке в Харькове

Пожар на рынке в Харькове

Фото: Reuters / Oleksandr Lapshyn

Пожарные на фоне разрушенного жилого дома в Киеве

Пожарные на фоне разрушенного жилого дома в Киеве

Фото: Vadim Ghirda / AP

Церемония прощания с погибшими украинскими военнослужащими во Львове

Церемония прощания с погибшими украинскими военнослужащими во Львове

Фото: Bernat Armangue / AP

Местные жители получают гуманитарную помощь в городе Волноваха Донецкой области

Местные жители получают гуманитарную помощь в городе Волноваха Донецкой области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Спасатели тушат жилой дом в Киеве

Спасатели тушат жилой дом в Киеве

Фото: Reuters

14 марта в результате ракетного удара по центру Донецка погибли 20 мирных жителей, 28 получили ранения

14 марта в результате ракетного удара по центру Донецка погибли 20 мирных жителей, 28 получили ранения

Фото: Эдуард Корниенко / URA.RU / TASS

Эвакуация женщины в городе Ирпень под Киевом

Эвакуация женщины в городе Ирпень под Киевом

Фото: Reuters / Marko Djurica

Военнослужащий на фоне поврежденного жилого дома в Волновахе в Донецкой области

Военнослужащий на фоне поврежденного жилого дома в Волновахе в Донецкой области

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Автомобиль-бензовоз с буквой Z на улице Волновахи

Автомобиль-бензовоз с буквой Z на улице Волновахи

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Патрулирование улицы в городе Волноваха, перешедшем под контроль ДНР

Патрулирование улицы в городе Волноваха, перешедшем под контроль ДНР

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Разрушенная больница в Волновахе

Разрушенная больница в Волновахе

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Воронка от бомбы в селе Бышев под Киевом

Воронка от бомбы в селе Бышев под Киевом

Фото: Reuters / Thomas Peter

Сгоревший автомобиль под Киевом

Сгоревший автомобиль под Киевом

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Поврежденная церковь в городе Волноваха

Поврежденная церковь в городе Волноваха

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Пожар на складе замороженных продуктов в селе Квитнево Киевской области

Пожар на складе замороженных продуктов в селе Квитнево Киевской области

Фото: Reuters

Взрыв в доме в Мариуполе

Взрыв в доме в Мариуполе

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Дым над Мариуполем

Дым над Мариуполем

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Очередь за водой в Мариуполе

Очередь за водой в Мариуполе

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Последствия обстрела в Мариуполе

Последствия обстрела в Мариуполе

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Представитель прессы помогает перенести женщину на носилках

Представитель прессы помогает перенести женщину на носилках

Фото: Reuters / Maksim Levin

Люди с вещами под разрушенным мостом переходят реку Ирпень

Люди с вещами под разрушенным мостом переходят реку Ирпень

Фото: Reuters / Thomas Peter

Эвакуация людей в украинском городе Ирпень

Эвакуация людей в украинском городе Ирпень

Фото: Reuters / Maksim Levin

Женщина с ребенком на пограничном переходе в Румынии

Женщина с ребенком на пограничном переходе в Румынии

Фото: Reuters / Stoyan Nenov

Беженцы в лагере в поселке Безыменное

Беженцы в лагере в поселке Безыменное

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Автобусы едут за людьми в Мариуполе

Автобусы едут за людьми в Мариуполе

Фото: Reuters

Украинские военные несут женщину в инвалидном кресле на окраине Киева

Украинские военные несут женщину в инвалидном кресле на окраине Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Гуманитарный медицинский конвой на границы Украины и Польши

Гуманитарный медицинский конвой на границы Украины и Польши

Фото: Reuters / Fabrizio Bensch

Украинский солдат на окраине Киева

Украинский солдат на окраине Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Разрушенный мост под Киевом

Разрушенный мост под Киевом

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Горящая нефтебаза в Житомирской области

Горящая нефтебаза в Житомирской области

Фото: Reuters

Поезд с беженцами на границе Украины и Польши

Поезд с беженцами на границе Украины и Польши

Фото: Visar Kryeziu / AP

Мальчик смотрит через стекло поезда, отправляющегося из Львова в Польшу

Мальчик смотрит через стекло поезда, отправляющегося из Львова в Польшу

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Женщина идет к поезду через железнодорожные пути

Женщина идет к поезду через железнодорожные пути

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Люди переходят через разрушенный мост, пытаясь покинуть город Ирпень в Киевской области

Люди переходят через разрушенный мост, пытаясь покинуть город Ирпень в Киевской области

Фото: Reuters

Блокпост на площади Независимости в центре Киева

Блокпост на площади Независимости в центре Киева

Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko

Украинские беженцы на пограничном переходе в Словакии

Украинские беженцы на пограничном переходе в Словакии

Фото: Reuters / Lukasz Glowala

Волонтеры принимают гуманитарную помощь

Волонтеры принимают гуманитарную помощь

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Обломки военного самолета в Чернигове

Обломки военного самолета в Чернигове

Фото: Reuters

Фото: Emilio Morenatti / AP

Тушение пожара в селе Чайки Киевской области после обстрела

Тушение пожара в селе Чайки Киевской области после обстрела

Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko

Военнослужащие в селе Новоигнатьевка Донецкой области

Военнослужащие в селе Новоигнатьевка Донецкой области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Обломок ракеты в Киеве

Обломок ракеты в Киеве

Фото: Andriy Dubchak / AP

Разрушенный православный храм Святителя Николая в селе Новоигнатьевка Донецкой области

Разрушенный православный храм Святителя Николая в селе Новоигнатьевка Донецкой области

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Местные жители копают окопы в Киеве

Местные жители копают окопы в Киеве

Фото: Reuters / Mykola Tymchenko

Мужчина курит на руинах жилого дома

Мужчина курит на руинах жилого дома

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Военная техника рядом с российско-украинской границей

Военная техника рядом с российско-украинской границей

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Местный житель делает противотанковые заграждения

Местный житель делает противотанковые заграждения

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Вид с воздуха на жилой дом после обстрела

Вид с воздуха на жилой дом после обстрела

Фото: Reuters / Maksim Levin

Очередь за питьевой водой в Донецке

Очередь за питьевой водой в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчина помогает семье перейти через разрушенный мост на окраине Киева

Мужчина помогает семье перейти через разрушенный мост на окраине Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке

Дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке

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Украинские волонтеры сортируют продукты

Украинские волонтеры сортируют продукты

Фото: Bernat Armangue / AP

Место взрыва у телебашни в Киеве

Место взрыва у телебашни в Киеве

Фото: Reuters / Umit Bektas

Баррикада из трамваев, автобусов и мешков с песком в северной части Киева

Баррикада из трамваев, автобусов и мешков с песком в северной части Киева

Фото: Ricard Garcia Vilanova / AP

Военнослужащие ДНР

Военнослужащие ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители тренируются бросать коктейли Молотова в Житомире

Местные жители тренируются бросать коктейли Молотова в Житомире

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Сгоревшая военная техника на дороге в городе Буча недалеко от Киева

Сгоревшая военная техника на дороге в городе Буча недалеко от Киева

Фото: Serhii Nuzhnenko / AP

Мужчина с велосипедом проходит мимо сгоревшей военной техники

Мужчина с велосипедом проходит мимо сгоревшей военной техники

Фото: Serhii Nuzhnenko / AP

Военные на дороге в Волновахском районе ДНР

Военные на дороге в Волновахском районе ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Взрыв у телебашни в Киеве

Взрыв у телебашни в Киеве

Фото: Reuters / Carlos Barria

Военная техника в ДНР

Военная техника в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Поврежденное ракетой здание областной администрации в Харькове

Поврежденное ракетой здание областной администрации в Харькове

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Автомобиль в центре Харькова после обстрела

Автомобиль в центре Харькова после обстрела

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Спасатели разбирают завалы в Харькове

Спасатели разбирают завалы в Харькове

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Сожженная военная техника в Харькове

Сожженная военная техника в Харькове

Фото: Reuters / Vitaliy Gnidyi

Разрушенный мост в Буче под Киевом

Разрушенный мост в Буче под Киевом

Фото: Reuters / Maksim Levin

Украинские военнослужащие на блокпосту в Житомире

Украинские военнослужащие на блокпосту в Житомире

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Жилой дом после обстрела в Донецке

Жилой дом после обстрела в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Беженцы из Украины прибывают на железнодорожную станцию в Пшемысле в Польше

Беженцы из Украины прибывают на железнодорожную станцию в Пшемысле в Польше

Фото: Czarek Sokolowski / AP

Мужчина заходит в бомбоубежище в Донецке

Мужчина заходит в бомбоубежище в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым после взрыва на окраине Киева

Дым после взрыва на окраине Киева

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Жители готовят коктейли Молотова во дворе дома

Жители готовят коктейли Молотова во дворе дома

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Автобус с украинскими беженцами на границе с Польшей

Автобус с украинскими беженцами на границе с Польшей

Фото: Visar Kryeziu / AP

Украинцы на вокзале во Львове

Украинцы на вокзале во Львове

Фото: AP / Mykola Tys

Украинские беженцы в зале для мероприятий в гостинице в Сирете в Румынии

Украинские беженцы в зале для мероприятий в гостинице в Сирете в Румынии

Фото: Andreea Alexandru / AP

Украинцы на подземной парковке отеля, превращенного в бомбоубежище, во время воздушной тревоги в Киеве

Украинцы на подземной парковке отеля, превращенного в бомбоубежище, во время воздушной тревоги в Киеве

Фото: Vadim Ghirda / AP

Украинские военные занимают позиции на военной авиабазе Васильков в Киеве

Украинские военные занимают позиции на военной авиабазе Васильков в Киеве

Фото: Reuters / Maksim Levin

Украинские солдаты занимают позиции

Украинские солдаты занимают позиции

Фото: Emilio Morenatti / AP

Освещенное окно в жилом доме

Освещенное окно в жилом доме

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Украинские беженцы идут в Польшу

Украинские беженцы идут в Польшу

Фото: Petr David Josek / AP

Украинские военные на позиции в центре Киева

Украинские военные на позиции в центре Киева

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Беженцы на границе Украины и Молдовы

Беженцы на границе Украины и Молдовы

Фото: Sergei Grits / AP

Последствия обстрела в автохозяйстве областного совета профсоюзов в Донецке

Последствия обстрела в автохозяйстве областного совета профсоюзов в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Ремонт газовой трубы жилого дома в Донецке

Ремонт газовой трубы жилого дома в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жители Киева, получившие оружие для защиты города

Жители Киева, получившие оружие для защиты города

Фото: Reuters

Солдаты у обломков упавшего самолета рядом с Киевом

Солдаты у обломков упавшего самолета рядом с Киевом

Фото: Oleksandr Ratushniak / AP

Сотрудники киевской скорой помощи увозят человека в военной форме

Сотрудники киевской скорой помощи увозят человека в военной форме

Фото: Reuters / Olga Yakimovich

Тело школьного работника в городе Горловка Донецкой области

Тело школьного работника в городе Горловка Донецкой области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Люди в метро Киева

Люди в метро Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Военный с гранатометом под Харьковом

Военный с гранатометом под Харьковом

Фото: Reuters / Maksim Levin

Обстрелянный автомобиль на обочине дороги в Мариуполе

Обстрелянный автомобиль на обочине дороги в Мариуполе

Фото: Sergei Grits / AP

Разрушенный дом в Киеве

Разрушенный дом в Киеве

Фото: Umit Bektas / Reuters

Поврежденные машина и военный радар около Мариуполя

Поврежденные машина и военный радар около Мариуполя

Фото: Sergei Grits / AP

Украинские военнослужащие на бронетранспортерах в Донецкой области

Украинские военнослужащие на бронетранспортерах в Донецкой области

Фото: Vadim Ghirda / AP

Мужчина с собакой около разрушенного дома в Мариуполе

Мужчина с собакой около разрушенного дома в Мариуполе

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Женщина с ребенком садится в автобус, уезжающий из Киева

Женщина с ребенком садится в автобус, уезжающий из Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Очередь в магазин за водой в Киеве

Очередь в магазин за водой в Киеве

Фото: Emilio Morenatti / AP

Спасатели на месте крушения самолета ВСУ в Киевской области

Спасатели на месте крушения самолета ВСУ в Киевской области

Фото: Reuters

Последствия обстрела в Харькове

Последствия обстрела в Харькове

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Скопление людей на польско-украинской границе

Скопление людей на польско-украинской границе

Фото: Reuters / Kacper Pempel

В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура противника, объекты ПВО, авиация &lt;br>На фото: дым из военного объекта у аэропорта в Мариуполе

В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура противника, объекты ПВО, авиация
На фото: дым из военного объекта у аэропорта в Мариуполе

Фото: Reuters / Carlos Barria

Вскоре после объявления о вводе войск украинские СМИ начали сообщать о взрывах в Киеве и в районе аэропорта Борисполь, а также в ряде других городов &lt;br>На фото: жители на месте падения снаряда

Вскоре после объявления о вводе войск украинские СМИ начали сообщать о взрывах в Киеве и в районе аэропорта Борисполь, а также в ряде других городов
На фото: жители на месте падения снаряда

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

По словам Владимира Путина, цель спецоперации — «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима»

По словам Владимира Путина, цель спецоперации — «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима»

Фото: Reuters / Carlos Barria

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны &lt;br>На фото: жители Киева укрываются на станции метро

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны
На фото: жители Киева укрываются на станции метро

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Украина закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов &lt;br>На фото: столб дыма над городом Часов Яр Донецкой области

Украина закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов
На фото: столб дыма над городом Часов Яр Донецкой области

Фото: Reuters / Gleb Garanich

По сообщениям СМИ, Киев покидает большое количество частных машин

По сообщениям СМИ, Киев покидает большое количество частных машин

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Генсек НАТО Столтенберг осудил «атаку России на Украину», назвав операцию нарушением международного права и угрозой евроатлантической безопасности &lt;br>На фото: военнослужащий Украины у автомобиля в Северодонецке Луганской области

Генсек НАТО Столтенберг осудил «атаку России на Украину», назвав операцию нарушением международного права и угрозой евроатлантической безопасности
На фото: военнослужащий Украины у автомобиля в Северодонецке Луганской области

Фото: Vadim Ghirda / AP

Около 9 утра Минобороны РФ сообщило, что инфраструктура военных авиабаз Украины выведена из строя &lt;br>На фото: скриншот видео, на котором видно, как военная техника въезжает в Херсонскую область Украины из Крыма через пограничный пункт

Около 9 утра Минобороны РФ сообщило, что инфраструктура военных авиабаз Украины выведена из строя
На фото: скриншот видео, на котором видно, как военная техника въезжает в Херсонскую область Украины из Крыма через пограничный пункт

Фото: State Border Guard Service of Ukraine / Handout / Reuters

Владимир Зеленский в новом видеообращении заявил, что ведет переговоры с Западом по созданию антипутинской коалиции &lt;br>На фото: очередь в банкомат в Киеве

Владимир Зеленский в новом видеообращении заявил, что ведет переговоры с Западом по созданию антипутинской коалиции
На фото: очередь в банкомат в Киеве

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Украинские солдаты в грузовике в Мариуполе

Украинские солдаты в грузовике в Мариуполе

Фото: Sergei Grits / AP

Пламя в районе Киева

Пламя в районе Киева

Фото: AP

Евросоюз заявил, что введет санкции против стратегических секторов экономики России, блокируя доступ к ключевым технологиям и рынкам &lt;br>На фото: люди на автобусной остановке в Киеве

Евросоюз заявил, что введет санкции против стратегических секторов экономики России, блокируя доступ к ключевым технологиям и рынкам
На фото: люди на автобусной остановке в Киеве

Фото: Umit Bektas / Reuters

Раненая женщина после авиаудара в городе Чугуев Харьковской области

Раненая женщина после авиаудара в городе Чугуев Харьковской области

Фото: Wolfgang Schwan / Anadolu Agency / AFP

Пострадавшее после обстрела здания военной базы в городе Бровары Киевской области

Пострадавшее после обстрела здания военной базы в городе Бровары Киевской области

Фото: Press Service of the State Emergency Service of Ukraine / Handout / Reuters

Украинский солдат на дороге в Краматорске

Украинский солдат на дороге в Краматорске

Фото: Vadim Ghirda / AP

Мужчина накрывает ковром тело после прошедших в городе Чугуев взрывов

Мужчина накрывает ковром тело после прошедших в городе Чугуев взрывов

Фото: ARIS MESSINIS / AFP

Автомобильная пробка на выезде из Киева

Автомобильная пробка на выезде из Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Военнослужащие на пропускном пункте Перекоп на российско-украинской границе

Военнослужащие на пропускном пункте Перекоп на российско-украинской границе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Военная техника и солдаты на улицах Армянска в Крыму

Военная техника и солдаты на улицах Армянска в Крыму

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Военная техника в Армянске

Военная техника в Армянске

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

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Жители села Варваровка Луганской области

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Обломки танка ВСУ возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов в Волновахе

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Двор жилого дома в Волновахе

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Военнослужащие Народной милиции ДНР в районе линии соприкосновения в поселке Марьинка Донецкой области

Фото: Михаил Андроник / РИА Новости

Лагерь беженцев в Таганроге

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Рабочие укрывают скульптуры на фасаде Львовской национальной оперы для защиты от повреждений

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Торговый центр в Киеве, пострадавший от взрыва

Фото: Reuters / Marko Djurica

Пожарные стоят на сгоревшей бронетехнике после удара по торговому центру в Киеве

Фото: ARIS MESSINIS / AFP

Люди уезжают из Мариуполя

Фото: Reuters

Жители несут продукты со склада на окраине Мариуполя

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Автомобиль на рынке Харькова после обстрела

Фото: Reuters / Oleksandr Lapshyn

Пожарный в машине в Харькове

Фото: Reuters / Oleksandr LapshynвЂЁ

Кошка в переноске на вокзале Львова

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Пустые детские коляски, выставленные в центре Львова в рамках социальной акции «Цена войны»

Фото: Reuters / Roman Baluk

Разрушенный жилой дом в Киеве

Фото: Reuters / Vladyslav Musiienko

Спасатели тушат здание, пострадавшее в результате авиаудара в Краматорске

Фото: Reuters

Эвакуация людей из Покровска

Фото: Reuters

Район в Краматорске после обстрела

Фото: Reuters

Кричащий мужчина на одной из улиц Киева

Фото: Rodrigo Abd / AP

Местный житель стоит у подъезда дома после обстрела в Киеве

Фото: Felipe Dana / AP

Женщина стоит рядом с телом человека, погибшего в результате обстрела Донецка

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Донецк после обстрела

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Люди, идущие по дороге в Мариуполе

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Центр временного размещения беженцев в спортивной школе Таганрога

Фото: Reuters / Sergey Pivovarov

Пожар на рынке в Харькове

Фото: Reuters / Oleksandr Lapshyn

Пожарные на фоне разрушенного жилого дома в Киеве

Фото: Vadim Ghirda / AP

Церемония прощания с погибшими украинскими военнослужащими во Львове

Фото: Bernat Armangue / AP

Местные жители получают гуманитарную помощь в городе Волноваха Донецкой области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Спасатели тушат жилой дом в Киеве

Фото: Reuters

14 марта в результате ракетного удара по центру Донецка погибли 20 мирных жителей, 28 получили ранения

Фото: Эдуард Корниенко / URA.RU / TASS

Эвакуация женщины в городе Ирпень под Киевом

Фото: Reuters / Marko Djurica

Военнослужащий на фоне поврежденного жилого дома в Волновахе в Донецкой области

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Автомобиль-бензовоз с буквой Z на улице Волновахи

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Патрулирование улицы в городе Волноваха, перешедшем под контроль ДНР

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Разрушенная больница в Волновахе

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Воронка от бомбы в селе Бышев под Киевом

Фото: Reuters / Thomas Peter

Сгоревший автомобиль под Киевом

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Поврежденная церковь в городе Волноваха

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Пожар на складе замороженных продуктов в селе Квитнево Киевской области

Фото: Reuters

Взрыв в доме в Мариуполе

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Дым над Мариуполем

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Очередь за водой в Мариуполе

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Последствия обстрела в Мариуполе

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Представитель прессы помогает перенести женщину на носилках

Фото: Reuters / Maksim Levin

Люди с вещами под разрушенным мостом переходят реку Ирпень

Фото: Reuters / Thomas Peter

Эвакуация людей в украинском городе Ирпень

Фото: Reuters / Maksim Levin

Женщина с ребенком на пограничном переходе в Румынии

Фото: Reuters / Stoyan Nenov

Беженцы в лагере в поселке Безыменное

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Автобусы едут за людьми в Мариуполе

Фото: Reuters

Украинские военные несут женщину в инвалидном кресле на окраине Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Гуманитарный медицинский конвой на границы Украины и Польши

Фото: Reuters / Fabrizio Bensch

Украинский солдат на окраине Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Разрушенный мост под Киевом

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Горящая нефтебаза в Житомирской области

Фото: Reuters

Поезд с беженцами на границе Украины и Польши

Фото: Visar Kryeziu / AP

Мальчик смотрит через стекло поезда, отправляющегося из Львова в Польшу

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Женщина идет к поезду через железнодорожные пути

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Люди переходят через разрушенный мост, пытаясь покинуть город Ирпень в Киевской области

Фото: Reuters

Блокпост на площади Независимости в центре Киева

Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko

Украинские беженцы на пограничном переходе в Словакии

Фото: Reuters / Lukasz Glowala

Волонтеры принимают гуманитарную помощь

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Обломки военного самолета в Чернигове

Фото: Reuters

Фото: Emilio Morenatti / AP

Тушение пожара в селе Чайки Киевской области после обстрела

Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko

Военнослужащие в селе Новоигнатьевка Донецкой области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Обломок ракеты в Киеве

Фото: Andriy Dubchak / AP

Разрушенный православный храм Святителя Николая в селе Новоигнатьевка Донецкой области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители копают окопы в Киеве

Фото: Reuters / Mykola Tymchenko

Мужчина курит на руинах жилого дома

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Военная техника рядом с российско-украинской границей

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Местный житель делает противотанковые заграждения

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Вид с воздуха на жилой дом после обстрела

Фото: Reuters / Maksim Levin

Очередь за питьевой водой в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчина помогает семье перейти через разрушенный мост на окраине Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Украинские волонтеры сортируют продукты

Фото: Bernat Armangue / AP

Место взрыва у телебашни в Киеве

Фото: Reuters / Umit Bektas

Баррикада из трамваев, автобусов и мешков с песком в северной части Киева

Фото: Ricard Garcia Vilanova / AP

Военнослужащие ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители тренируются бросать коктейли Молотова в Житомире

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Сгоревшая военная техника на дороге в городе Буча недалеко от Киева

Фото: Serhii Nuzhnenko / AP

Мужчина с велосипедом проходит мимо сгоревшей военной техники

Фото: Serhii Nuzhnenko / AP

Военные на дороге в Волновахском районе ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Взрыв у телебашни в Киеве

Фото: Reuters / Carlos Barria

Военная техника в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Поврежденное ракетой здание областной администрации в Харькове

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Автомобиль в центре Харькова после обстрела

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Спасатели разбирают завалы в Харькове

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Сожженная военная техника в Харькове

Фото: Reuters / Vitaliy Gnidyi

Разрушенный мост в Буче под Киевом

Фото: Reuters / Maksim Levin

Украинские военнослужащие на блокпосту в Житомире

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Жилой дом после обстрела в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Беженцы из Украины прибывают на железнодорожную станцию в Пшемысле в Польше

Фото: Czarek Sokolowski / AP

Мужчина заходит в бомбоубежище в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым после взрыва на окраине Киева

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Жители готовят коктейли Молотова во дворе дома

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Автобус с украинскими беженцами на границе с Польшей

Фото: Visar Kryeziu / AP

Украинцы на вокзале во Львове

Фото: AP / Mykola Tys

Украинские беженцы в зале для мероприятий в гостинице в Сирете в Румынии

Фото: Andreea Alexandru / AP

Украинцы на подземной парковке отеля, превращенного в бомбоубежище, во время воздушной тревоги в Киеве

Фото: Vadim Ghirda / AP

Украинские военные занимают позиции на военной авиабазе Васильков в Киеве

Фото: Reuters / Maksim Levin

Украинские солдаты занимают позиции

Фото: Emilio Morenatti / AP

Освещенное окно в жилом доме

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Украинские беженцы идут в Польшу

Фото: Petr David Josek / AP

Украинские военные на позиции в центре Киева

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Беженцы на границе Украины и Молдовы

Фото: Sergei Grits / AP

Последствия обстрела в автохозяйстве областного совета профсоюзов в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Ремонт газовой трубы жилого дома в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жители Киева, получившие оружие для защиты города

Фото: Reuters

Солдаты у обломков упавшего самолета рядом с Киевом

Фото: Oleksandr Ratushniak / AP

Сотрудники киевской скорой помощи увозят человека в военной форме

Фото: Reuters / Olga Yakimovich

Тело школьного работника в городе Горловка Донецкой области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Люди в метро Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Военный с гранатометом под Харьковом

Фото: Reuters / Maksim Levin

Обстрелянный автомобиль на обочине дороги в Мариуполе

Фото: Sergei Grits / AP

Разрушенный дом в Киеве

Фото: Umit Bektas / Reuters

Поврежденные машина и военный радар около Мариуполя

Фото: Sergei Grits / AP

Украинские военнослужащие на бронетранспортерах в Донецкой области

Фото: Vadim Ghirda / AP

Мужчина с собакой около разрушенного дома в Мариуполе

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Женщина с ребенком садится в автобус, уезжающий из Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Очередь в магазин за водой в Киеве

Фото: Emilio Morenatti / AP

Спасатели на месте крушения самолета ВСУ в Киевской области

Фото: Reuters

Последствия обстрела в Харькове

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Скопление людей на польско-украинской границе

Фото: Reuters / Kacper Pempel

В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура противника, объекты ПВО, авиация
На фото: дым из военного объекта у аэропорта в Мариуполе

Фото: Reuters / Carlos Barria

Вскоре после объявления о вводе войск украинские СМИ начали сообщать о взрывах в Киеве и в районе аэропорта Борисполь, а также в ряде других городов
На фото: жители на месте падения снаряда

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

По словам Владимира Путина, цель спецоперации — «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима»

Фото: Reuters / Carlos Barria

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны
На фото: жители Киева укрываются на станции метро

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Украина закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов
На фото: столб дыма над городом Часов Яр Донецкой области

Фото: Reuters / Gleb Garanich

По сообщениям СМИ, Киев покидает большое количество частных машин

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Генсек НАТО Столтенберг осудил «атаку России на Украину», назвав операцию нарушением международного права и угрозой евроатлантической безопасности
На фото: военнослужащий Украины у автомобиля в Северодонецке Луганской области

Фото: Vadim Ghirda / AP

Около 9 утра Минобороны РФ сообщило, что инфраструктура военных авиабаз Украины выведена из строя
На фото: скриншот видео, на котором видно, как военная техника въезжает в Херсонскую область Украины из Крыма через пограничный пункт

Фото: State Border Guard Service of Ukraine / Handout / Reuters

Владимир Зеленский в новом видеообращении заявил, что ведет переговоры с Западом по созданию антипутинской коалиции
На фото: очередь в банкомат в Киеве

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Украинские солдаты в грузовике в Мариуполе

Фото: Sergei Grits / AP

Пламя в районе Киева

Фото: AP

Евросоюз заявил, что введет санкции против стратегических секторов экономики России, блокируя доступ к ключевым технологиям и рынкам
На фото: люди на автобусной остановке в Киеве

Фото: Umit Bektas / Reuters

Раненая женщина после авиаудара в городе Чугуев Харьковской области

Фото: Wolfgang Schwan / Anadolu Agency / AFP

Пострадавшее после обстрела здания военной базы в городе Бровары Киевской области

Фото: Press Service of the State Emergency Service of Ukraine / Handout / Reuters

Украинский солдат на дороге в Краматорске

Фото: Vadim Ghirda / AP

Мужчина накрывает ковром тело после прошедших в городе Чугуев взрывов

Фото: ARIS MESSINIS / AFP

Автомобильная пробка на выезде из Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Военнослужащие на пропускном пункте Перекоп на российско-украинской границе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Военная техника и солдаты на улицах Армянска в Крыму

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Военная техника в Армянске

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

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