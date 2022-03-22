С-400 все бьет и бьет по Турции

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США убеждают Турцию передать Украине российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 в обмен на возвращение Анкары в американскую программу производства истребителя пятого поколения F-35 и снятие санкций, сообщают СМИ. Турецкие официальные лица не комментируют ситуацию, однако не скрывают активизацию диалога с Вашингтоном, в том числе по восстановлению сотрудничества в оборонной сфере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поставка в Турцию российских ЗРС С-400 всегда вызывала осуждение со стороны США. Сейчас Вашингтон добивается, чтобы Анкара передала эти зенитные ракетные системы Украине

Фото: TURKISH NATIONAL DEFENSE MINISTR / Anadolu Agency / AFP Поставка в Турцию российских ЗРС С-400 всегда вызывала осуждение со стороны США. Сейчас Вашингтон добивается, чтобы Анкара передала эти зенитные ракетные системы Украине

Фото: TURKISH NATIONAL DEFENSE MINISTR / Anadolu Agency / AFP

США обсуждают с Турцией возможность отправки купленных ею у России ЗРС С-400 на Украину, об этом со ссылкой на три источника сообщило в конце прошлой недели агентство Reuters. По его информации, эта тема в том числе обсуждалась в ходе визита в Анкару в начале марта заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман. Агентство приводит слова госпожи Шерман в интервью турецкой телекомпании Haberturk: «Я думаю, все знают, что С-400 — это давняя проблема, и, возможно, настал момент, когда мы сможем придумать новый способ решения этой проблемы». Что она имела в виду, тогда не поняли. Официальной же темой американо-турецких консультаций была активизация механизма стратегического диалога между двумя странами в развитие договоренностей президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Джо Байдена, достигнутых в октябре прошлого года в Риме.

Reuters отмечает, что пока Вашингтон никаких официальных предложений Анкаре насчет С-400 не сделал. Однако эта тема активно обсуждается в американских СМИ, в том числе Forbes и The New York Times.

Не исключается, что в случае согласия передать С-400 Украине Турция могла бы рассчитывать на снятие американских санкций, введенных после приобретения российских ЗРС.

Напомним, что Москва заключила контракт на поставку Анкаре С-400 еще в 2017 году. С тех пор США не прекращают попыток добиться от Турции отказа от российских ЗРС. В качестве меры давления Вашингтон исключил Анкару из американской программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, а также ввел санкции против Управления оборонной промышленности Турции, его руководителя Исмаила Демира и еще нескольких чиновников. Однако Анкара не отказалась от военного сотрудничества с Россией. В конце прошлого года президент Эрдоган предположил, что Анкара может закупить у Москвы вторую партию С-400. Обсуждалась также возможность приобретения у России истребителей четвертого поколения Су-35.

Дискуссия вокруг турецких С-400 возникла на фоне публикаций СМИ о согласии Словакии передать Украине стоящие у нее на вооружении системы ПВО советского производства, в том числе С-300, если ей предоставят замену. «Мы помогаем Украине всем чем можем, но о передаче ей С-300 речь не шла. Тем не менее мы готовы избавиться от этого комплекса, если получим ему замену» — так прокомментировал эти сообщения министр обороны Словакии Ярослав Надь. А уже в воскресенье стало известно, что первые натовские подразделения, в задачу которым поставлено развертывание системы ПВО Patriot, прибыли в Словакию. Господин Надь отметил, что это не замена С-300, а еще один элемент обороны воздушного пространства страны. Но в Вашингтоне утверждают другое. «Словакия получила первую партию комплексов Patriot в рамках подготовки к передаче Братиславой системы С-300 Киеву»,— сказал телеканалу Sky News Arabia представитель американского военного ведомства. Он также добавил: «Мы ведем постоянные переговоры с Анкарой об отказе от системы С-400 и отправке ее в Киев в обмен на возвращение Турции к программе F-35 и отмену санкций».

Одновременно официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил в понедельник, что задача США — обеспечить украинскую армию теми средствами обороны, «которыми они обучены пользоваться». «По поводу С-300 и С-400, о слухах, которые я видел в прессе. Я бы сказал, что мы сосредоточены на работе с союзниками и партнерами, чтобы помочь Украине получить дополнительно системы»,— добавил господин Кирби.

В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT заметил:

«Хочу напомнить всем странам, которые могут рассматривать эту идею (передачи Украине оружия.— “Ъ”), что советские системы и системы российского производства там находятся в соответствии с межправительственными соглашениями и контрактами, которые также имеют сертификат пользователя, и этот сертификат не разрешает направлять их в третьи страны».

Он также добавил, что Россия не позволит таким рискам материализоваться и реализоваться.

Официальные лица в Анкаре и Вашингтоне публикации СМИ не комментируют. В то же время 10 марта господин Эрдоган отметил во время телефонного разговора с Джо Байденом, что пришло время отменить «несправедливые санкции» в отношении оборонной промышленности Турции. По информации турецких СМИ, Реджеп Тайип Эрдоган напомнил коллеге, что Анкара с нетерпением ждет положительного ответа на ее запрос на закупку 40 новых истребителей F-16 и модернизацию существующего парка. В американской версии беседы двух президентов сообщалось лишь, что они «обсудили общую обеспокоенность неспровоцированным и неоправданным вторжением России на Украину», а президент Байден выразил признательность Турции за ее усилия по поддержке путей дипломатического урегулирования конфликта.

Спустя четыре дня глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил журналистам в кулуарах Дипломатического форума в Анталье о начале диалога с США в сфере обороны. По его словам, «предприняты шаги по взаимному выслушиванию и пониманию друг друга». Правда, он тут же отметил, что вопрос c F-35 закрыт. «Мы сами должны решать свои задачи. На сегодняшний день мы разрабатываем различные дополнительные возможности на базе таких проектов, как национальный боевой самолет (MMU), самолет Hurjet. Мы полны решимости в вопросе модернизации F-16»,— сказал он. Был поднят и вопрос о С-400. Господин Демир указал, что вопрос о закупках у России второй партии находится на стадии обсуждения. «Об их судьбе (оборонных проектов.— “Ъ”) мы подумаем, когда все успокоится»,— сказал он, подразумевая ситуацию на Украине. «В нынешних условиях говорить о закупке вооружений у России было бы преждевременно»,— заявил и президент Турции в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

В Анкаре считают, что администрация Байдена поддерживает сделку по F-16, но этот вопрос может столкнуться с проблемами при получении одобрения Конгресса США.

Однако на фоне конфликта на Украине протурецкое лобби, ратующее за восстановление оборонных связей с Анкарой, может усилить свои позиции. Тем более что двусторонние контакты явно оживились. Так, на прошлой неделе в Брюсселе состоялась встреча министров обороны Турции и США Хулуси Акара и Ллойда Остина, в ходе которой была подчеркнута важность дальнейшего наращивания сотрудничества в оборонной промышленности и военной подготовке. Вашингтон также не устает хвалить Анкару за ее посреднические усилия между Москвой и Киевом.

Однако все это не значит, что Турция готова передать российские С-400 Украине. Политические дивиденды от такого шага неочевидны, тогда как конфликт с Москвой неминуем. «Я думаю, что эта статья (с предположением о передаче С-400.— “Ъ”) — это чистая провокация, чтобы создать брешь в отношениях между Анкарой и Москвой в этот критический момент. Турция — серьезное государство, которое серьезно относится к своим договоренностям. Я же, отвечая на это провокационное предложение, написал у себя в соцсетях, что пусть американцы сначала сами передадут Украине системы Patriot или это сделают их союзники, например Греция»,— сказал “Ъ” профессор Анкарского университета Тогрул Исмаил.

Мнения российских экспертов расходятся. Так, военный обозреватель Gazeta.ru Михаил Ходарёнок не исключает, что Турция может решиться на передачу С-400. «Раньше Анкара не могла уступить нажиму со стороны Вашингтона без ущерба для национальной гордости. Другое дело — передача С-400 Украине. Это уже можно обставить не как капитулянтство, а помощь братскому народу в отражении агрессии»,— сказал он “Ъ”. Господин Ходарёнок считает, что соблазн у Анкары велик: снятие санкций и возвращение в программу F-35 — слишком большие плюсы. «А дальше уже дело техники. Можно перебросить С-400 военно-транспортной авиацией в Польшу, а оттуда доставить на Украину. Освоить С-400 для тех, кто имел дело с С-300, труда не составит. Переучиваться с Patriot было бы сложнее. В условиях боевых действий это не займет много времени»,— сказал Михаил Ходарёнок.

Военный эксперт Юрий Лямин, напротив, считает, что обучение займет время, тем более что у Украины были очень старые версии С-300, оставшиеся еще с советских времен, и разница с С-400 очень большая. «Словацкие С-300 в этом смысле для Украины самый идеальный вариант»,— сказал он “Ъ”. «Что касается переброски, то следует отметить, что на Украину после 24 февраля не поставляли ничего и близко сравнимого по размерам и сложности. Переброска С-400 потребует далеко не одного рейса тяжелых транспортных самолетов. Это должно привлечь особое внимание нашей разведки, после чего колонны с С-400 могут быть уничтожены после пересечения границы»,— добавил эксперт. Он также считает, что вряд ли Турция решится на недружественный шаг в отношении России. «И кроме того, С-400 нужны Анкаре самой. Заменить их будет непросто без ущерба для обороноспособности страны»,— подчеркнул он.

Марианна Беленькая, Кирилл Кривошеев