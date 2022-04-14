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0,66 процента составила потребительская инфляция со 2 по 8 апреля 2022 года, сообщил Росстат. Причина — замедление еженедельных темпов прироста показателя благодаря снижению цен на плоды и овощи, электронику и лекарства, а также обнулению темпов прироста цен на услуги. Темы роста цен на автомобили на отчетной неделе ускорились. В годовом выражении инфляция, по оценке Минэкономики, на 8 апреля ускорилась до 17,49% с 16,7% на 1 апреля, что стало максимумом с февраля 2002 года. Всемирный банк ждет, что инфляция в РФ в 2022 году вырастет на 22% и будет оставаться 13% и 8% в 2023 и 2024 годах соответственно, значительно выше цели ЦБ в 4% в 2024 году.