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Коммерсантъ FM
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Карты из России биты

Иностранные онлайн-магазины блокируют платежи по выпущенным в РФ UnionPay

Спрос на карты китайской UnionPay продолжает расти. По экспертным оценкам, число эмитированных карт системы в РФ на сегодняшний день около полумиллиона, это в десять раз больше, чем на начало марта. Существенная часть из них — виртуальные, то есть предполагают использование для оплаты товаров в интернет-магазинах. Но с этим, выяснилось после получения карт, как раз есть проблемы. Многие иностранные магазины и их банки-эквайеры отсекают любые платежи с карт, выпущенных в РФ, в том числе и UnionPay. Повлиять на эту ситуацию могла бы сама система, потребовав от эквайеров на местах исполнять обязательства. Но в UnionPay предпочитают не вмешиваться.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На днях «Русский стандарт» и МТС-банк начали выпуск карт платежной системы (ПС) UnionPay. Таким образом, число банков-эмитентов ПС в РФ выросло до десяти кредитных организаций. При этом спрос на UnionPay остается ажиотажным. Если до введения санкций объем эмиссии карт этой ПС в стране оценивался в 50 тыс. штук, то сейчас, даже по самым скромным подсчетам экспертов, речь идет уже о 500 тыс. штук. При этом существенная доля выпущенных в последнее время карт — виртуальные, для оплаты товаров и услуг, бронирования и прочего в интернете.

В начале марта международные платежные системы (МПС), крупнейшие из которых Visa и MasterCard, приняли решение приостановить работу в РФ. Карты перестали работать за границей, в том числе для совершения покупок в иностранных онлайн-магазинах. Из МПС на рынке РФ осталась только UnionPay. Она работает в 180 странах, в том числе в СШA и ЕС.

На фоне ажиотажного спроса стоимость выпуска и обслуживания карт UnionPay уже составляет от нескольких тысяч до более чем 10 тыс. руб. в год.

Однако, свидетельствуют многочисленные жалобы в социальных сетях и на профильных форумах, свои задачи карта выполняет далеко не всегда.

Протестировать UnionPay за рубежом физически в нынешней ситуации удалось лишь единицам, и отзывы разные. Так, в США карту почти нигде не приняли, жалуется один из ее держателей, хотя в других странах пока о таких проблемах неизвестно. Более актуально, что и покупки в интернете оплачивать картой UnionPay часто не удается. Банки наличие проблемы не афишируют, но в колл-центрах, которые обзвонил “Ъ”, не стали скрывать, что невозможность оплаты — распространенное явление. На официальные запросы ни в одном из банков, выпускающих карты UnionPay в РФ, не ответили.

В неофициальных беседах банкиры рассказывают, что проблема в иностранных онлайн-магазинах, которые на фоне конфликта РФ с Украиной решили просто не обслуживать россиян, хотя санкции этого и не предусматривают.

«Такие игроки дают распоряжение банкам-эквайерам не проводить платежи по картам, выпущенным в РФ, вне зависимости от ПС»,— говорит один из источников “Ъ”.

Где оформить карту UnionPay и сколько это стоит

Как поясняет исполнительный директор «Национальной платежной ассоциации» Мария Михайлова, торговая точка не имеет доступа к таблице БИНов платежной системы, он есть только у банков—участников ПС. БИН — первые шесть цифр номера карты, содержащие информацию в том числе о стране выпуска. «Выбирать, чьи карты принимать, а чьи не принимать, можно только на уровне эквайера»,— уточняет госпожа Михайлова.

По мнению независимого эксперта на рынке платежных карт Дмитрия Вишнякова, возможные в таких ситуациях ограничения наверняка связаны с простым технологическим решением — вместо того, чтобы разбираться, под санкциями банк, который выпустил карту, или нет, торговые точки предпочитают заблокировать всю страну. Но, подчеркивает эксперт, по правилам ПС банки-эквайеры не имеют права дискриминировать карту по стране выпуска.

Повлиять на ситуацию могла бы сама UnionPay, соглашается госпожа Михайлова.

«Основной задачей любой ПС является обеспечение выполнения ее участниками единых правил и принципов обслуживания всех держателей карт системы,— подчеркивает она.— МПС имеют многолетние выстроенные механизмы по мониторингу качества работы инфраструктуры. Это обязанность платежной системы обеспечить прием эквайером всех карт ПС». Впрочем, в UnionPay, похоже, предпочитают в ситуацию не вмешиваться, на запрос “Ъ” в платежной системе не ответили.

Ксения Дементьева, Максим Буйлов, Юлия Пославская

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