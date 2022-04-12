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Коммерсантъ FM
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Илья Юров набегал на восемь лет

Прошли прения сторон по делу скрывающегося финансиста

Как стало известно “Ъ”, восемь лет лишения свободы затребовал гособвинитель для находящегося в международном розыске бывшего совладельца банка «Траст» Ильи Юрова. Экс-финансист обвиняется в организации хищения из кредитного учреждения 14,6 млрд руб. Ранее в рамках этого дела уже были осуждены председатель правления «Траста» Олег Дикусар и бывший финдиректор Евгений Ромаков, получившие семь лет и четыре года соответственно. Еще два экс-совладельца банка — Николай Фетисов и Сергей Беляев,— как и господин Юров, скрываются за границей.

Илья Юров

Илья Юров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Илья Юров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Заочный судебный процесс в отношении 51-летнего Ильи Юрова начался в Басманном райсуде Москвы в июне прошлого года. И лишь на днях дело дошло до прений, в ходе которых гособвинитель затребовал для подсудимого восемь лет колонии общего режима, а также призвал удовлетворить к нему гражданский иск на сумму нанесенного ущерба.

Как следует из рассмотренных судом материалов, уголовное дело о многомиллиардных хищениях из банка «Траст» было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в 2015 году. Основанием стало обращение в правоохранительные органы Центробанка, после того как банк «Открытие» в 2014 году приступил к санации рухнувшего «Траста». Как отмечал тогда регулятор, в деятельности кредитного учреждения были обнаружены признаки вывода активов. Для этого в банке использовались схемы по кредитованию заемщиков, «не ведущих реальной хозяйственной деятельности, а также финансированию инвестиционных проектов, не приносящих доходов». Размер дыры в балансе «Траста» оценивался в 114 млрд руб. При этом половина этой суммы приходилась на необслуживаемые кредиты, выданные структурам, близким к владельцам банка. Практически весь топ-менеджмент на момент начала расследования уже находился за границей. Выделенное в отношении него дело было переквалифицировано на особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и передано в Следственный комитет России.

Одному из бывших собственников «Траста» Юрову инкриминировали три эпизода хищений, совершенных в период с 2012 по 2014 год.

Сначала господин Юров и его сообщники, являвшиеся бенефициарами двух фиктивных кипрских компаний, выдали им кредит на 9 млрд руб. на мнимые инвестиционные проекты, который так и не был возвращен. После этого компаньоны вывели на другую кипрскую компанию 61,5 млн евробондов, купленных на деньги «Траста». В итоге кредитное учреждение потеряло еще более 1,4 млрд руб. Последний эпизод связан с выведением еще более 11 млн евробондов, приобретенных опять-таки на средства «Траста», на зарегистрированный на Бермудских островах и подконтрольный участникам махинации офшор. В этом случае ущерб, по версии следствия, превысил 3,2 млрд руб. В результате этих действий кредитное учреждение не получало доходов, а в итоге оказалось в финансовом кризисе.

По данным “Ъ”, в ходе судебных слушаний по этому делу защитником Ильи Юрова являлся адвокат по назначению.

Комментировать ход судебного следствия, а также высказать свое отношение к запрошенному для подсудимого сроку он отказался.

Как уже рассказывал “Ъ”, пока шло расследование, экс-банкира Юрова задерживали дважды: в 2016 году на Украине и в 2018 году в Англии. Впрочем, в обоих случаях в экстрадиции Генпрокуратуре было отказано.

Как проживающего за границей Илью Юрова отдали под суд в Москве

Напомним, что по этому делу уже был вынесен один приговор. В феврале 2017 года экс председатель правления «Траста» Олег Дикусар и бывший финдиректор Евгений Ромаков получили семь лет и четыре года соответственно. Басманный райсуд признал их непосредственными исполнителями «растраты и хищения денег, совершенных в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Еще два предполагаемых организатора преступления — экс-совладельцы банка Николай Фетисов и Сергей Беляев,— как и Илья Юров, скрываются за границей.

Отметим также, что банку «ФК Открытие» в различных юрисдикциях удалось выиграть несколько арбитражных процессов как в России, так и за границей. Например, в 2020 году Высокий суд Лондона обязал бывших совладельцев «Траста» Илью Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева возместить причиненный банку ущерб в размере $900 млн. Ранее Басманный райсуд и Высокий суд Лондона наложили арест на имущество фигурантов расследования. В частности, в том же Лондоне был арестован особняк Николая Фетисова, а у Ильи Юрова арестовали счета в одном из английских банков и счета в двух швейцарских банках.

Олег Рубникович

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