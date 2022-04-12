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Сегодня исполняется 72 года президенту Ассоциации банков России Георгию Лунтовскому

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Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Георгий Лунтовский

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель правления, генеральный директор АО НСПК (оператор платежной системы «Мир») Владимир Комлев:

— Дорогой Георгий Иванович! Первый бывает только один. Для нас Вы — тот самый первый Председатель Наблюдательного совета, который разделил всю ношу ответственности за создаваемую Национальную систему платежных карт. Вы с пониманием, базирующимся на огромном опыте работы на ведущих должностях в государстве и Банке России, дали команде НСПК при принятии знаковых решений действовать с высокой степенью самостоятельности и чуткого контроля одновременно. Без Вас этот проект был бы совсем другим. В успехе НСПК — Ваша огромная заслуга. В день рождения желаю Вам здоровья, сил и энергии во всех новых делах!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»