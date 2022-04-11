«Металлург» прет как трактор

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«Металлург» стал первым финалистом Кубка Гагарина. В пятом матче полуфинальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги магнитогорцы одолели на своей площадке «Трактор» со счетом 2:1, забив победный гол на последних секундах основного времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Овчаров, Коммерсантъ Фото: Александр Овчаров, Коммерсантъ

Выезд в Челябинск сложился для «Металлурга» идеально. Взяв две победы, он вернулся домой при счете 3:1 и с очень высокими шансами триумфально завершить финальную серию play-off Восточной конференции на глазах своих болельщиков. Причем в четвертом матче магнитогорцы просто расплющили «Трактор», забросив шесть безответных шайб. И были очень большие сомнения в том, что челябинский клуб сможет морально оправиться от такого увесистого удара, как кувалдой по голове.

Что-то принципиально улучшить по составу главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин тоже не мог. Финский снайпер Тему Пулккинен по-прежнему отсутствовал по состоянию здоровья, так что оставалось только внести, по сути, косметические изменения в звенья. Наставнику «Металлурга» Илье Воробьеву даже не нужно было ничего менять. Все у него работало. Разве что требовалось предостеречь подопечных от того, чтобы они преждевременно не впали в эйфорию.

Казалось, что «Трактор» предпочтет сыграть в максимально осторожный хоккей, но нет — гости решили не жаться к своим воротам, а навалиться на чужие.

Они сразу нагрузили вратаря «Металлурга» Василия Кошечкина, а Вячеслав Основин уже в дебюте упустил стопроцентный момент. Хозяева реже тревожили челябинского голкипера Романа Вилла и прибавили в активности только после того, как пережили две неприятные минуты в меньшинстве. «Трактор» не хотел уступать инициативу, но в очередной атаке нарвался на разящий контрвыпад. Защитник Лоуренс Пилут слишком авантюрно пошел вперед, потерял шайбу, и она тут же была доставлена Максиму Карпову, который унесся к воротам Вилла как раз через образовавшуюся в челябинской обороне брешь. Выход «один в ноль» нападающий, когда-то начинавший свою карьеру именно в «Тракторе», исполнил на редкость хладнокровно, словно на тренировке. Он же в конце первого периода едва не увеличил счет, бросая почти в пустой угол, но Вилл все-таки успел закрыть его и спас гостей. 0:2, скорее всего, стали бы для них точкой невозврата.

Во второй двадцатиминутке «Трактор» продолжил искать счастья в атаке. Томаш Гика имел голевой момент, однако Кошечкин, как и в предыдущей встрече, стоял как стена. Впрочем, куда более комфортные условия для гола вскоре были у форварда «Металлурга» Андрея Чибисова, выкатившегося один на один с Виллом. Чех вновь сохранил свою команду в игре. И дальше магнитогорцы действовали острее, но забили челябинцы. В одной из смен им удалось надолго задержаться в зоне соперника, Никита Тертышный нанес бросок с позиции защитника, а Виталий Кравцов добил шайбу в сетку. Более того, «Трактор» быстро получил возможность перевернуть ход матча, реализовав большинство. Гости ею не воспользовались и даже могли пропустить, когда хозяева убежали вдвоем против одного, и Денис Зернов угодил в перекладину.

Вообще хоккей радовал глаз. Только благодаря Виллу и Кошечкину команды за 40 минут поразили ворота лишь дважды.

Лучший снайпер нынешнего Кубка Гагарина Брендан Лайпсик несколько раз грозил чеху, а на старте третьего периода в формате «пять на четыре» был невероятно близок к цели. Но Вилл опять остановил канадца. Кошечкин между тем немного ушел в тень, пока уже «Металлург» не заработал удаление. И все же «Трактор» играл в меньшинстве чаще, и его вратарь трудился больше.

Магнитогорцам, конечно, надо было использовать без малого шесть минут численного преимущества в третьем отрезке встречи. В конце основного времени они изрядно пощекотали нервы своим фанатам, балансируя на тонкой грани, когда уже челябинцы, что называется, поперли. Тем не менее хозяева выдали фантастическую развязку. На исходе матча они неожиданно бросились на штурм, заперли гостей в их зоне и за 15 секунд до сирены вырвали победу. Защитник Григорий Дронов зарядил от синей линии, Вилл вроде бы отбил шайбу, но она, взмыв вверх, упала за спину голкипера и перекатилась за ленточку. Ну а барражировавший на пятаке Чибисов произвел только контрольное добивание, чтобы уж никто не сомневался.

«Металлург» выиграл 2:1 и оформил путевку в финал Кубка Гагарина. Два трофея, напомним, уже есть в его коллекции.

Александр Ильин