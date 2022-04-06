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Коммерсантъ FM
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Услуги и обработка вернулись к уровню начала пандемии

Мониторинг деловой активности

Значение композитного индекса S&P Global Russia Composite PMI, фиксирующего ситуацию в сферах обработки и услуг (их доля в ВВП — соответственно 14% и порядка 40% без учета бюджетного сектора), в марте снизилось до 37,7 с февральских 50,8. Значение индекса ниже 50 означает снижение деловой активности, выше — ее рост. Отдельно индекс сектора услуг снизился с 52,1 в феврале до 38,1 в марте (это минимум с марта 2020 года), обработки — с 48,6 до 44,1 (минимум с мая 2020 года). Причины снижения — обвал всех составляющих индексов: показателей выпуска, новых заказов, занятости. Это произошло на фоне рекордных уровней цен на ресурсы и конечную продукцию.

Аналитики S&P отмечают, что сокращение числа новых заказов на фоне снижения внешнего спроса происходило максимальными с мая 2020 года темпами. В то же время занятость сокращалась даже быстрее, «так как частные компании фиксировали снижение загрузки мощностей и ухудшение ожиданий» (последние снизились до уровня марта 2020 года).

«Несмотря на ажиотажный спрос в конце февраля—марта, сфера услуг уже ощутила влияние спецоперации. Пока это эффекты неопределенности и рекордной инфляции, но далее начнет сказываться рост безработицы и падающих реальных доходов»,— отмечает Дмитрий Полевой из «Локоинвеста». По его мнению, схожий с 2009 годом уровень индекса в сфере услуг и сохраняющийся потенциал снижения в обработке (спрос падает, возможности экспорта ограничены) позволяют провести параллели с ситуацией после мирового финансового кризиса. Тогда ВВП РФ упал на 7,8%, при этом минус 5,7 процентного пункта дали потребление и инвестиции, минус 7,2 пункта — сокращение запасов и плюс 5,2 процентного пункта — чистый экспорт. «На этот раз потребление и инвестиции могут сократиться сильнее, а положительный вклад чистого экспорта — быть меньшим»,— полагает господин Полевой. Отметим, что последнее в нынешних условиях прогнозировать сейчас крайне сложно (см. “Ъ” от 4 апреля).

Пока, по отслеживаемым ЦМАКП оперативным данным, перевозка грузов железнодорожным транспортом (важный косвенный индикатор производственной активности) несколько восстановилась. В начале апреля интенсивность перевозок составила 96% после уровня в 94% неделей ранее — благодаря восстановлению внутренних и небольшому улучшению в секторе импортных перевозок.

Алексей Шаповалов

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