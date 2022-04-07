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Коммерсантъ FM
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Google себе заблокируй

Юрий Литвиненко о том, как госсайты притворились чайниками

Очередной конфликт, разгоревшийся на этой неделе между Роскомнадзором и Google вокруг того, что поисковик якобы удалил из выдачи сайт Минобороны, обернулся конфузом. Выяснилось, что сайт Минобороны, а также ресурсы других российских госорганов сами оградили себя от роботов, отвечающих за составление результатов поиска. Сотрудник компании по поисковой оптимизации (SEO) по просьбе “Ъ” проверил несколько таких сервисов, в том числе Минобороны, МВД и госзакупок, и подтвердил это.

Юрий Литвиненко

Юрий Литвиненко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Юрий Литвиненко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Более того, сайт Минобороны не только ограничил индексацию, но и решил пошутить над пользователями, которые пытались зайти на него с американских серверов. Автор Telegram-канала «Мы и Жо» Александр Амзин выяснил, что в ответ на попытки получить доступ сайт выдавал шуточный код ошибки HTTP 418. Он означает «Я чайник» и был придуман в 1998 году как часть первоапрельской шутки о «гипертекстовом протоколе кофейников».

Все эти манипуляции можно объяснить желанием снизить нагрузку на госсайты от кибератак, число которых кратно выросло с начала военной операции. Но такая версия, видимо, противоречит представлениям заместителя главы IT-комитета Госдумы Антона Горелкина, который уже успел обвинить Google в открытии «второго фронта борьбы с присутствием России в информационном пространстве».

Чтобы скептически отнестись к этим обвинениям, достаточно было попытаться в последний месяц воспользоваться интернетом по назначению — то есть читать как заблокированные в России СМИ, так и сайты российских ведомств. И если раньше можно было спокойно посещать последние и через VPN из другой страны, то теперь они, очевидно, недоступны для подключений извне.

К сожалению, такая балканизация интернета — то есть фактически создание ограниченных друг от друга сегментов сети — в первую очередь мешает иностранным пользователям перепроверять информацию на официальных сайтах госорганов. Деградация результатов поиска может также создать плодородную почву для фишинга. В изоляции участвует и «Яндекс», который после решений Генпрокуратуры удаляет из своей выдачи целые издания — например, Meduza и Republic (объявлены иноагентами в РФ).

Но в гораздо большей степени настораживает отсутствие в заявлении Роскомнадзора признаков попыток хоть как-то разобраться в ситуации, несмотря на то что регулятор вроде бы обладает необходимыми для этого компетенциями. Надзорное ведомство потребовало от Google восстановить выдачу госсайтов, но или ошиблось в определении стороны, к которой следовало обращаться, или, что вероятней, просто выбрало американский поисковик как цель — уже все равно по какому поводу.

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