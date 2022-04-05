Горнорудное дело потребовало конкретики

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Апелляционная инстанция Мосгорсуда оставила в силе решение о возврате в Генпрокуратуру РФ уголовного дела о растрате 146 млн руб. в нерудной компании «Бердяуш». Напомним, бывшие топ-менеджеры компании обвинялись в том, что оплачивали по контрактам, заключенным с подставными фирмами, якобы оказанные услуги и поставки запчастей. Чертановский суд столицы решил, что обвинение в материалах расследования не конкретизировано и поэтому нельзя понять, содержат ли действия фигурантов признаки преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как сообщал “Ъ”, в конце прошлого года Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил по жалобам адвокатов приговор по делу о растрате 146 млн руб. из средств нерудной компании «Бердяуш» (ныне «ПНК-Урал»). Напомним, согласно судебному решению, бывший гендиректор фирмы Дмитрий Супрун, его преемник Екатерина Краснихина и экономист Елена Дорожевич получили различные сроки — от трех с половиной до шести с половиной лет колонии.

Напомним, что уголовное дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) из средств крупнейшей в своей отрасли нерудной компании «Бердяуш» (сейчас «ПНК-Урал») почти 140 млн руб. было возбуждено в 2017 году. По версии следствия, номинальный руководитель компании Дмитрий Супрун при посредничестве юриста Екатерины Краснихиной заключал фиктивные договоры на поставку запчастей, экспедицию грузов и других услуг, которые затем подписывала экономист Елена Дорожевич. При этом, согласно версии следствия, услуги не оказывались, а со счетов фирм-однодневок, которых в деле насчитывается почти два с половиной десятка, деньги переводились компаниям, подконтрольным Сергею Вильшенко.

По результатам рассмотрения кассационных жалоб дело было направлено на новое рассмотрение в Чертановский суд Москвы. К этому времени все его фигуранты, которым зачли в наказание сроки, проведенные в СИЗО, уже были на свободе.

В ходе повторного процесса адвокаты потребовали вернуть дело в утверждавшую обвинение Генпрокуратуру РФ для устранения нарушений, препятствующих его рассмотрению.

В частности, защитники указывали, что обвинение не конкретизировано. Например, из его положений так и остались не ясны мотивы растраты, а именно, совершили ее обвиняемые для себя или в интересах скрывающегося за границей бывшего владельца «Бердяуша» Сергея Вильшенко. Также, посчитали адвокаты, имело место и нарушение Уголовно-процессуального кодекса, поскольку руководитель следственной группы формально не оформил документы о том, что принял дело к своему производству.

Председательствующий согласился с мнением защиты и вернул дело в Генпрокуратуру. Та, в свою очередь, опротестовала решение суда первой инстанции. Обосновывая эту позицию, гособвинитель и представитель потерпевшей стороны указали, что Чертановский суд превысил свои полномочия, установив отсутствие в деле состава преступления, поскольку подобный вывод можно сделать, только рассмотрев дело по существу.

Адвокаты и их подзащитные настаивали на обратном. В итоге суд апелляционной инстанции их поддержал, отказав в удовлетворении представления прокуратуры и апелляционной жалобы потерпевшей стороны. Теперь надзорное ведомство должно вернуть материалы в МВД для работы над ошибками.

Алексей Соковнин