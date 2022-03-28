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Коммерсантъ FM
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Государственная земля ушла по доверенности

Осуждены участники хищения участков в Подмосковье

Как стало известно “Ъ”, к семи годам лишения свободы Серпуховский городской суд приговорил девелопера коттеджных поселков Александра Андросова, который обвинялся в организации особо крупного мошенничества. По версии следствия, с которой согласился суд, предприниматель при помощи сообщников в 2012–2014 годах путем предоставления в госорганы поддельных документов похитил 36 земельных участков в Наро-Фоминском районе Подмосковья, которые принадлежали Рослесхозу. Ущерб от этого составил почти 160 млн руб. По делу проходили шесть человек, один из подельников господина Андросова также получил семь лет, остальные — сроки, которые уже отбыли. Все они намерены обжаловать приговор.

Решение о том, что материалы уголовного дела о хищении земель в Наро-Фоминском районе Подмосковья будет рассматривать Серпуховский городской суд, было принято Мособлсудом в конце 2020 года. Всего в материалах расследования фигурировали шесть человек: предприниматель, занимавшийся строительством коттеджей в Подмосковье, Александр Андросов, риэлтор Андрей Трущенков, Ольга Ушакова, Александр Лисицын, Александр Сергеев и Павел Дрожжин. Каждому из них инкриминировалось разное количество преступных эпизодов, но все они были квалифицированы следствием как мошенничество, совершенное в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как было установлено в ходе расследования, которым занималось Главное следственное управление СКР по Московской области, в 2012 году Александр Андросов создал организованную преступную группу, с помощью которой стал систематически заниматься незаконным приобретением прав на земельные участки, входящие в состав государственного лесного фонда РФ, расположенные в Наро-Фоминском районе Московской области. С этой целью, по версии следствия, девелопер привлек к реализации своего плана господ Трущенкова, Лисицына, Сергеева, Дрожжина и Ушакову, распределил между ними обязанности, а сам координировал их действия. Кроме того, по данным СКР, он распределял между сообщниками денежные средства, полученные от незаконной деятельности.

В задачи вовлеченных Александром Андросовым в преступную группу фигурантов, говорится в материалах уголовного дела, входило подыскивать подставных лиц, изготавливать на их имена подложные свидетельства о праве собственности на земельные участки и обеспечивать выдачу нотариально оформленных доверенностей от подставных лиц на имена соучастников преступной деятельности.

В частности, как было установлено в ходе следствия и судебного разбирательства, господин Трущенков и госпожа Ушакова должны были по нотариальным доверенностям, оформленным на них от имени подставных лиц, подавать в территориальные органы государственной регистрации, кадастра и картографии подложные свидетельства на право собственности на земельные участки с заявлениями о внесении в государственный кадастр сведений о якобы ранее учтенных объектах недвижимости. Затем, говорится в материалах дела, они получали кадастровые паспорта на земельные участки, подписывали подложные договоры купли-продажи и обращались в госорганы с заявлениями о регистрации прав подставных лиц на недвижимое имущество, а затем переходе права собственности от тех к соучастникам аферы. В случае отказа в государственной регистрации в задачи госпожи Ушаковой, по данным следствия, входило составление исковых заявлений в суд с целью обязать территориальные органы осуществить госрегистрацию.

В обязанности господина Дрожжина, говорится в деле, входило получение нотариальных доверенностей от господ Сергеева и Лисицына (их следствие отнесло к подставным лицам), на которых регистрировалось право собственности на участки, подписание подложных договоров купли-продажи земли и обращение в территориальные органы государственной регистрации и картографии для получения свидетельств. При этом господа Сергеев и Лисицын сами должны были оформлять доверенности у нотариусов.

Таким образом, как было установлено в ходе судебного процесса, участники организованной преступной группы с декабря 2012 года по сентябрь 2014-го приобрели путем обмана право на 36 земельных участков Рослесхоза общей площадью не менее 54 тыс. кв. м Наро-Фоминского лесничества. Часть приобретенных мошенническим путем участков, по материалам дела, Александр Андросов успел продать физическим лицам, которые не были осведомлены о незаконном происхождении земель и поэтому были признаны судом добросовестными покупателями. Причиненный Рослесхозу ущерб, по подсчетам следствия, составил 158,65 млн руб.

Отметим, что никто из фигурантов ни во время следствия, ни в ходе судебного процесса вину не признавал. Исключение составил лишь господин Андросов: незадолго до прений сторон неожиданно для всех он изменил свою позицию и полностью признал свою вину в мошенничестве.

В итоге суд приговорил господ Андросова и Трущенкова к семи годам колонии общего режима каждого. Остальные фигуранты получили по три года лишения свободы, но были освобождены от исполнения наказания, поскольку отбыли его во время пребывания под стражей. Их отпустили в зале суда.

Тем не менее защита фигурантов уже обжаловала приговор, посчитав его несправедливым. По словам адвоката Сергея Забарина, представлявшего интересы одного из подсудимых, ему так и осталось непонятно, почему речь идет о причинении ущерба, если Рослесхоз как потерпевшая сторона не заявил никакого иска к фигурантам. Кроме того, заявил адвокат, и самого хищения гектаров не было. «Там нет ни заборов, ни строений, лес как стоял, так и стоит, ни одного дерева не спилено, люди как ходили туда за грибами, так и продолжают ходить»,— пояснил свою позицию господин Забарин.

Юрий Сенаторов

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