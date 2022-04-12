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Сегодня исполняется 59 лет министру финансов Антону Силуанову

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель комитета Совета федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов:

— Уважаемый Антон Германович! От всей души поздравляю Вас с Днем рождения. Профессионал высочайшего класса, экономист, известный не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами, один из ведущих российских государственных деятелей, Вы показываете пример ответственного и преданного служения нашей стране. Вы вносите неоценимый вклад в устойчивое развитие российской экономики, достойно справляетесь с возникающими вызовами. Помимо деловых качеств не могу не отметить Ваши высокие личные качества — интеллигентность, порядочность, коммуникабельность и, конечно же, Ваше обаяние. Благодарю за нашу совместную конструктивную работу. Желаю доброго здоровья, благополучия, энергии, достижения поставленных целей и всяческих успехов!

Сегодня исполняется 47 лет гендиректору Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллу Дмитриеву

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Фото: РФПИ Кирилл Дмитриев

Фото: РФПИ

Его поздравляет заместитель председателя правительства РФ Александр Новак:

— Уважаемый Кирилл Александрович! Под Вашим руководством за прошедшее десятилетие РФПИ добился широкого международного признания, реализовал целый ряд знаковых проектов для российской экономики, помог спасти миллионы жизней во всем мире благодаря инвестициям в вакцину «Спутник V». В непростой международной обстановке Ваш профессионализм, опыт и успешная история партнерства с крупнейшими мировыми инвестиционными институтами приобретают еще более важное значение для укрепления российской экономики, улучшения качества жизни людей. Желаю Вам успехов в реализации новых прорывных проектов на благо России и наших граждан, крепкого здоровья и благополучия!

Поздравления передает ректор МГУ, академик РАН Виктор Садовничий:

— Уважаемый Кирилл Александрович, поздравляю Вас с Днем рождения! Уже более 10 лет Вы возглавляете РФПИ, который является одним из ключевых инвесторов в российские инновационные разработки. В качестве многолетнего члена Попечительского совета МГУ Вы активно вовлечены в развитие отечественных образования и науки. Одним из самых ярких примеров такой роли стало участие РФПИ в проекте по созданию вакцины «Спутник V». Вы стали настоящим послом российских инноваций за рубежом. Позвольте пожелать Вам и дальше с такой же глубокой вовлеченностью и по-настоящему научным азартом успешно продвигать лучшие отечественные практики по всему миру. С Днем рождения!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»