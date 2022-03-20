Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Как будут проходить торги ОФЗ 21 марта 2022 года

С 10:00:00 до 10:59:30 участники торгов могут выставлять заявки на покупку и продажу. Заявки принимаются как лимитированные, то есть с указанием цены и объема, так и рыночные, с указанием только объема. В этот период допускается снятие заявок. Выставление коротких заявок, то есть при взятии в займы облигации у других инвесторов, не допускается.

С 10:00:01 до 10:59:59 по каждому из 55 выпусков ОФЗ, торгуемых на бирже, устанавливается цена, по которой исполняются заявки. Цена определяется на основе выставленных лимитированных заявок с учетом рыночных заявок. Исполняются лимитированные заявки на продажу, ниже расчетной цены, и заявки на покупку выше расчетной цены, а также рыночные заявки (с учетом времени подачи). Остальные заявки снимаются. Цена не определяется, если заявки на покупку и продажу не пересекаются, если есть только рыночные заявки, если книга заявок пуста.

С 13:00 по 17:00 сделки заключаются в режиме основных торгов, а также в режиме переговорных сделок, в том числе с центральным контрагентом.

Нерезиденты имеют право проводить сделки по покупке и продаже ОФЗ только со счетов типа С.

Отдел финансов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...