Как будут проходить торги ОФЗ 21 марта 2022 года

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С 10:00:00 до 10:59:30 участники торгов могут выставлять заявки на покупку и продажу. Заявки принимаются как лимитированные, то есть с указанием цены и объема, так и рыночные, с указанием только объема. В этот период допускается снятие заявок. Выставление коротких заявок, то есть при взятии в займы облигации у других инвесторов, не допускается.

С 10:00:01 до 10:59:59 по каждому из 55 выпусков ОФЗ, торгуемых на бирже, устанавливается цена, по которой исполняются заявки. Цена определяется на основе выставленных лимитированных заявок с учетом рыночных заявок. Исполняются лимитированные заявки на продажу, ниже расчетной цены, и заявки на покупку выше расчетной цены, а также рыночные заявки (с учетом времени подачи). Остальные заявки снимаются. Цена не определяется, если заявки на покупку и продажу не пересекаются, если есть только рыночные заявки, если книга заявок пуста.

С 13:00 по 17:00 сделки заключаются в режиме основных торгов, а также в режиме переговорных сделок, в том числе с центральным контрагентом.

Нерезиденты имеют право проводить сделки по покупке и продаже ОФЗ только со счетов типа С.

Отдел финансов