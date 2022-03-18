Взрыв не донесся до СИЗО

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Басманный суд Москвы отказал ГСУ СКР в заключении под стражу соучредителя ООО «Разряд» Натальи Лукашиной и главного инженера этой фирмы Ирины Урубковой. Обе являются фигурантами уголовного дела о взрыве на территории порохового завода в Рязанской области, который осенью прошлого года унес жизни 17 человек. Женщинам вменяется в вину нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Суд посчитал предложенную следствием меру пресечения излишне суровой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Рюмин / ТАСС Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Взрыв на территории бывшего завода «Эластик» (поселок Лесной Шиловского района Рязанской области), один из цехов которого арендовало ООО «Разряд», занимавшееся в основном производством промышленной взрывчатки, произошел 22 октября прошлого года.

По предварительной версии, в цехе, где производили порох, произошло короткое замыкание, которое спровоцировало пожар.

В результате взрыва на месте погибли 16 человек — почти вся рабочая смена предприятия, еще один работник с ожогами 80% кожи позже скончался в больнице.

По факту произошедшего местное управление СКР возбудило уголовное дело по предусматривающей до семи лет лишения свободы ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Через некоторое время материалы расследования для дальнейшего разбирательства забрал центральный аппарат СКР.

Сразу после взрыва по горячим следам были задержаны, а затем и помещены под стражу на два месяца учредитель ООО «Разряд» Александр Егоршин и гендиректор предприятия Сергей Нистраткин. Им было предъявлено обвинение. Обвиняемые и их защита пытались добиться изменения меры пресечения, но безуспешно: оба до сих пор находятся в СИЗО.

В ходе расследования в деле появились новые фигуранты — соучредитель «Разряда» Наталья Лукашина и главный инженер фирмы Ирина Урубкова.

Их также обвинили по ч. 3 ст. 217 УК РФ. Следствие обратилось в Басманный суд столицы с ходатайствами об их аресте. Доводы в пользу такой меры пресечения были традиционными: оставаясь на свободе, фигуранты могут скрыться, уничтожить улики или каким-либо другим способом препятствовать расследованию. Впрочем, суд решил иначе, посчитав арест в данном случае слишком строгой мерой пресечения, а версию о причастности обеих женщин к ЧП — недостаточно убедительной. Уточнить в суде, какой мерой пресечения он ограничился, не удалось, обычно в таких случаях избирается домашний арест.

Получить комментарии у представителей защиты обеих женщин не удалось: со всех адвокатов была взята подписка о неразглашении материалов уголовного дела. Кстати, у некоторых защитников это решение следствия вызвало недоумение, поскольку, по их словам, материалы расследования не содержат гостайны.

Стоит отметить, что ФГУП «Завод синтетических волокон "Эластик"» находится в процедуре банкротства. Действовавшее на его территории ООО «Разряд» занималось утилизацией боеприпасов и их составных частей, а также производством и продажей взрывчатых материалов промышленного назначения. Ранее в СМИ публиковалась информация, что за несколько лет до ЧП соучредители ООО «Разряд» (основным было ФГУП «Эластик») Александр Егоршин и Наталья Лукашина подали в арбитражный суд иск об исключении ФГУП из состава учредителей общества, поскольку при организации последнего госпредприятие не внесло свою долю в уставный капитал ООО. Речь шла о арендованном «Разрядом» оборудовании, оснастке подъездных путей и коммуникаций и т. п. Также завод запретил ООО врезку в газопровод, чем, по мнению истцов, нарушил условия учредительного договора. При рассмотрении арбитражного дела в суде первой инстанции в удовлетворении иска было отказано. Однако впоследствии ФГУП все же было выведено из состава учредителей.

Алексей Соковнин