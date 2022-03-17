Цены на топливо возвращаются к норме

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Бензин после двухнедельного перерыва стал вновь дорожать в оптовом звене. Так, цены на Аи-95 и Аи-92 увеличились на 7% и 5% на фоне увеличения спроса на рынке. До этого спрос был низким, поскольку трейдеры купили много товара к весне, а НПЗ испытывают сложности с отгрузками топлива за рубеж после начала российской военной спецоперации на Украине. При этом, по словам экспертов, продажи на СПбМТСБ на прошлой неделе упали более чем на 40% относительно предыдущей недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Стоимость Аи-95 и Аи-92 в европейской части России на СПбМТСБ выросла на 7% и 5%, до 50,7 тыс. руб. и 46 тыс. руб. за тонну соответственно. Стоимость дизтоплива увеличилась на 3%, почти до 50,9 тыс. руб. за тонну. Топливо дорожает из-за увеличения спроса, до этого с начала марта его стоимость уменьшалась вследствие возникшего на рынке профицита.

Бензин начал дешеветь с конца февраля, несмотря на значительное увеличение нефтяных котировок, толкающих вверх и мировые цены на топливо. Тогда из-за санкций Запада в отношении банковского сектора и опасений трейдеров начались проблемы с отгрузками топлива за рубеж. Кроме того, еще с конца прошлого года на сети РЖД и в портах возникли проблемы, тормозящие рост отправок топлива (см. “Ъ” от 27 декабря 2021 года). При этом еще зимой трейдеры подготовились к восстановлению спроса на весну и закупили большие объемы товара.

В результате до сих пор в марте оптовые цены топлива снижались, тогда как обычно весной они растут, поскольку в это время наблюдается восстановление потребления. Кроме того, в апреле НПЗ выйдут на плановые ремонты и могут сократить переработку, что является дополнительным фактором, оказывающим давление на цены.

Снижение стоимости топлива в опте в последние три недели незначительно отразилось на розничных ценах.

Так, по данным Росстата, розничные цены на бензин и дизтопливо за прошлую неделю снизились на 0,1%, до этого топливо на АЗС немного дорожало. «В настоящее время оптовые цены на топливо снижаются, логистика не менялась, объемы достаточны. Есть предпосылки для снижения и розничных цен»,— отмечал 10 марта глава ФАС Максим Шаскольский.

К 17 марта средние цены российских производителей на бензины Аи-92 и Аи-95 прибавили по 24% относительно 10 марта, на летние (включая межсезонные) сорта дизтоплива — 11%, на зимнее дизтопливо — 5%, отмечает Анна Лишневецкая из «Петромаркета». По ее мнению, рост цен связан со снижением профицита, возникшего в конце февраля на фоне низкого спроса на СПбМТСБ и сложностей в организации экспорта топлива на европейский рынок. Основными драйверами сокращения профицита стало снижение производства топлива на российских НПЗ и рост спроса на продукты на бирже, считает госпожа Лишневецкая.

По данным ЦДУ ТЭКа, среднесуточный выпуск бензина на российских НПЗ за 15 дней марта опустился относительно своего значения за докризисные первые 23 дня февраля на 8%, до 109 тыс. тонн в сутки, выпуск дизтоплива — на 11%, до 210 тыс. тонн в сутки. Объемы проданных на СПбМТСБ бензина и дизтоплива за период 11–17 марта составили в среднем 41,6 тыс. тонн и 65,7 тыс. тонн в сутки соответственно, что на 40% и 48% выше соответствующих среднедневных уровней за период с 28 февраля по 10 марта.

Дмитрий Козлов