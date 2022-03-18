Танцуйте — вам Telegram

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«Мы русские, мы уже знаем, что такое VPN»,— твердили мне всю последнюю неделю не только эксперты на IT- и телеком-рынке, но и просто друзья. Кажется, несмотря на действия властей по блокировке VPN, для значительной части населения РФ ограничение на доступ к Twitter, Facebook и Instagram стало далеко не запретительным. По данным одного из крупнейших в стране операторов связи, точно сохранилось около 30% трафика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Тишина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Юлия Тишина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Большая часть граждан узнала о средствах обхода блокировок еще во времена войны Роскомнадзора с Telegram в апреле 2018 года: ведомство пыталось ограничить доступ к мессенджеру за отказ передавать ФСБ ключи шифрования для доступа к переписке пользователей. Заблокировать Telegram не удалось не только из-за массовой загрузки россиянами VPN-сервисов, о которых чуть ли не по центральному телевидению рассказывали, но и в связи с техническими особенностями самой платформы. Компания по блокировке сыграла ей даже на руку: число пользователей не то что не упало, а выросло до 30 млн. Весной 2020 года в отношениях между основателем Telegram Павлом Дуровым и российскими властями и вовсе наступила оттепель — мессенджер разблокировали после его заявления о готовности «противодействовать терроризму и экстремизму».

Конфликт на Украине и последовавший за ним уход зарубежных сервисов с российского рынка вновь привлек к Telegram внимание, причем не только граждан, но и официальных лиц, позабывших о прежних разногласиях.

Вот, например, депутат Госдумы Антон Горелкин в своем канале пишет, что Telegram — «хороший пример того, как нужно выдерживать режим нейтральности: мессенджер ни с кем не сотрудничает и при этом не занимается оголтелой цензурой». Пока Telegram сохраняет нейтралитет, его никто не тронет, заверял в начале марта зампред комитета Госдумы по информполитике Олег Матвейчев «Подъему». По его словам, Павел Дуров «нашел компромисс с ФСБ». И хотя это заявление изданию iPhones.ru опроверг представитель Telegram Реми Вон, кредит доверия властей к мессенджеру скорее говорит об обратном.

В последние две недели почти все органы власти зарегистрировали аккаунты в Telegram, а 17 марта первый пост в своем канале опубликовал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, «обстоятельства сложились так, что этот ресурс общения оказался востребован в большей степени, чем скомпрометировавшие себя известные social media».

За четыре года мессенджер качнулся от оппозиционного в почти официозный, господина Дурова даже начали обвинять в сотрудничестве с российскими властями. Тем не менее оппозиция в Telegram тоже пока вполне процветает. Возможно, именно так и выглядит настоящая свобода слова.