Активисты обнаружили незаконную вырубку в Северном лесу Воронежа

Инициативная группа жителей домов, примыкающих к Северному лесу Воронежа (в Коминтерновском районе облцентра), 12 апреля обнаружила следы незаконной рубки в природном парке. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили сами активисты.

По предварительным данным, спилено было одно живое дерево, но активисты восприняли ситуацию как провокацию с целью проверки реакции общественности на возможные рубки. Вызванные на место сотрудники областного департамента природных ресурсов и экологии зафиксировали правонарушение и «обещали передать материалы в полицию», пояснили представители инициативной группы. В полицию по состоянию на 13 апреля материалы из департамента не поступали, сказали “Ъ-Черноземье” в областном главке МВД.

Напомним, скандал вокруг Северного леса разразился в конце минувшего лета. 30 августа 2020 года после собрания в защиту природного парка с участием чиновников и депутатов часть собравшихся воронежцев сломали забор, ограждающий участок леса. В том, кто и на каких основаниях его установил, обещали разобраться региональные власти. Но возмущенные возведением сооружения и начавшейся за ним вырубкой деревьев местные жители не стали дожидаться официального сноса. Начавшееся разбирательство вскрыло собственников земли: оказалось, что лес, имеющий статус природного парка, давно находится в частных руках. Областные власти предложили собственникам обменять участки на другие и разработали несколько вариантов развития природной территории, в любом случае предполагающих присвоение лесу статуса памятника природы.

Каким власти видели развитие Северного леса — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин