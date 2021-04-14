Принадлежащую Сбербанку «Афишу» возглавит выходец из «Яндекса»

ООО «Компания Афиша», которое управляет порталом «Афиша» и билетным сервисом «Рамблер/касса», возглавит Илья Альтшулер, рассказали “Ъ” в пресс-службе Сбербанка. Нынешний гендиректор компании Варвара Мельникова ее покинет.

Господин Альтшулер с 2018 года возглавлял сервис «Яндекс.Билеты» (входит в «Яндекс.Афишу»), до этого — «Кассир.ру». «Компания Афиша» наряду с другими активами Сбербанка в сфере рекламы и развлечений входит в группу под управлением структуры «Сберинтертеймент», уточнили в пресс-службе банка.

В октябре 2020 года Сбербанк консолидировал 100% Rambler Group, управляющего Lenta.ru, «Газета.Ru», «Афишей», «Чемпионат.com» и онлайн-кинотеатром Okko. Первый транш в размере 3 млрд руб. за 45%, которые принадлежали Александру Мамуту, был перечислен сразу после закрытия сделки. Второй транш будет переведен в течение года.

Подробнее о сделке читайте в публикации “Ъ” «Сбербанк консолидировал Rambler Group».

Дмитрий Шестоперов