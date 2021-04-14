Выдача кредитных карт нижегородцам выросла на 27% за месяц

Более 23,4 тыс. шт. кредитных карт выдали банки в Нижегородской области в марте, подсчитали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). Это на 27% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Всего в России было выдано 1,2 млн шт. кредитных карт. Рост зафиксирован впервые с середины 2019 года: он составил 23% к февралю и 15% к марту прошлого года.

Наибольший рост в марте зафиксировали в Московской области (+29%, до 68,7 тыс. шт.), Приморском крае (+28%, до 17,2 тыс. шт.), Саратовской области (+28%, до 22,4 тыс. шт.), Москве (+28%, 80,5 тыс. шт.) и Хабаровском крае (+27%, до 12,7 тыс. шт.).

По словам генерального директора ОКБ Артура Александровича, рост выдачи кредитных карт свидетельствует о том, что у банков «полностью восстановился аппетит к риску и вновь появились амбиции наращивать кредитный портфель»: «На этом фоне банки готовы снижать или поддерживать на прежнем уровне процентные ставки, несмотря на повышение Банком России ключевой ставки».

Анастасия Еремина