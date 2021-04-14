Бывшего руководителя завода им. Дзержинского не отпустили в колонию-поселение

Пермский краевой суд рассмотрит жалобу бывшего депутата законодательного собрания региона и экс-исполнительного директора ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Егора Заворохина. Господин Заворохин пытается обжаловать постановление Мотовилихинского райсуда, который отказал ему в изменении вида исправительного учреждения, где он отбывает наказание.

Как рассказали “Ъ-Прикамье” в суде, господин Заворохин просил перевести его из колонии общего режима в колонию-поселение. В то же время суд удовлетворил ходатайство защитника экс-депутата о зачете ему в срок наказания времени, которое он провел в СИЗО. Речь идет о периодах июня — августа 2019 года и октября — декабря 2020-го. Один день в следственном изоляторе зачтен за полтора дня колонии общего режима.

Напомним, Егор Заворохин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Суд согласился с позицией гособвинения, что господин Заворохин участвовал в хищении средств ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» путем завышения счетов на тепловую энергию, а также при ремонте кровли одного из цехов завода. В итоге суд сначала приговорил его к семи годам лишения свободы, затем это наказание было снижено на полгода.

Как следует из материалов Мотовилихинского райсуда, Егор Заворохин отбывает наказание в ФКУ ИК-29 ГУФСИН по Пермскому краю, которая расположена в Перми, на ул. Соликамской, 246.