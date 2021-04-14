Вступил в силу приговор жителю Миасса, пытавшемуся отправить бронешлем в Японию

Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело жителя Миасса Александра Петрова, обвиняемого в покушении на контрабанду вооружения (ч. 3 ст. 30, ч .1 ст. 226.1 УК РФ). Приговор Миасского городского суда от 5 февраля о наказании в виде трех лет условного лишения свободы оставлен без изменения, сообщает пресс-служба облсуда. В апелляционной жалобе осужденный и его защитник просили приговор отменить, оправдать Петрова с признанием за ним права на реабилитацию. Но суд оставил жалобу без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

Суд первой инстанции установил, что 6 мая 2019 года Александр Петров пытался переправить почтой в Японию посылку с предметами военного назначения: общевойсковой бронешлем и защитные модернизированные очки. Житель Миасса купил их на «Авито» за 5 тыс. руб., а затем выставил для продажи за 10 тысяч руб. на интернет-площадке Ebay. На объявление откликнулся неизвестный житель Японии. Посылка задержали сотрудники отдела таможенного оформления и контроля Международного почтамта Московской таможни. По заключению Федеральной службы военно-технического сотрудничества России и ФГБУ «3 Центрального научно-исследовательского института» Минобороны РФ, бронешлем и защитные очки, входят в группу «артиллерийское вооружение», в категорию «специальные технические средства для оснащения вооруженных сил». Эти предметы относятся к продукции военного назначения, вывоз которых из России осуществляется только по лицензии.