В ХМАО сотрудницу администрации уволили за получение взятки кроссовками для мужа

Сотрудница администрации поселка Талинка (Ханты-Мансийский автономный округ) была уволена в связи с утратой доверия из-за получения взятки в виде кроссовок для мужа. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Ранее прокуратурой Октябрьского района было установлено, что главный специалист администрации не стала возбуждать административное дело в отношении предпринимателя, получив от него за это пару кроссовок для мужа.

В отношении сотрудницы администрации по материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). В связи с этим прокурор района внес в адрес главы городского поселения представление с требованием об ее увольнении.

Илья Смирнов