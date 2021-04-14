Пензенская область получит почти 71 млн рублей на расселение аварийного жилья

В бюджет Пензенской области поступит финансовая поддержка за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 70,9 млн руб. на расселение аварийного жилищного фонда. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Эти средства также направят на строительство в заводском районе Пензы трех многоквартирных домов переменной этажности на 242 жилых помещения, из которых 186 будут предоставлены гражданам, расселяемым из аварийного жилищного фонда. Все работы по возведению новостроек планируется закончить в 2021 году.

Мария Шахрай