«Салаватстекло» купило Каспийский завод листового стекла

АО «Салаватстекло» приобрело имущество «Каспийского завода листового стекла», сообщает «Интерфакс». Стоимость покупки составила 3,16 млрд руб. — минимальная цена, установленная условиями аукциона. Торги состоялись в рамках процедуры банкротства Каспийского завода. Начальная цена продажи составляла 5,69 млрд руб.

В составе лота входило имущество, находящееся в залоге у ВЭБа, в том числе объекты в Дагестане — земельный участок площадью около 50 га, склады, производственные корпуса, производственные линии и так далее.

«Салаватстекло» в 2019 году занимало 14% российского рынка листового стекла, КЗЛС — 8%.

Каспийский завод листового стекла был построен при финансовом участии ВЭБа. В 2016 году банк стал владельцем 100% акций завода. Предприятие было признано банкротом в 2019 году.

Олег Вахитов