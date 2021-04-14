МИД Швеции вызвал посла России после обвинений в кибератаке на спортивную федерацию

Шведская конфедерация спорта с декабря 2017 по май 2018 года подвергалась взломам компьютеры систем со стороны ГРУ России (современное название — Главное управление Генштаба), сообщила прокуратура Швеции по завершению расследования. При этом прокурор Матс Юнгквист сообщил, что условий для действий юридического характера не имеется. Глава МИД Швеции Анн Линде объявила, что вызвала посла России в Стокгольме.

«Неприемлемое, серьезное нарушение секретности данных против Шведской конфедерации спорта, нарушающее действующие нормы. Российский посол был вызван в МИД для объяснений»,— написала госпожа Линде в Twitter.

«На фоне лиц, работающих в интересах зарубежных сил, в данном случае России, мы пришли к выводу, что условий, необходимых для дейсвий юридического характера или для экстрадиции из Швеции, не имеется»,— передаются слова господина Юнгквиста на сайте прокуратуры Швеции.

По словам прокурора, к атакам причастен 85-й центр ГРУ, также известный как войсковая часть 26165. Взломы привели к тому, что ГРУ получила личные данные шведских спортсменов, в том числе их медицинские показатели. Напомним, ранее Минюст США называл в/ч 26165 и 74455 подразделениями, ответственными за кибероперации и публикацию документов, украденных посредством взлома.