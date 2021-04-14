Все дороги ведут в дело

Следственное управление по Саратовской области возбудило второе уголовное дело в отношении бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексея Зайцева. Он подозревается в коммерческом подкупе. По версии следствия, за три года работы в «Дирекции автомобильных дорог» господин Зайцев получил от руководства подведомственной организации более 1 млн руб. за подписание актов выполненных работ по содержанию автодорог. Ранее в отношении бывшего министра уже возбудили уголовное дело о взятке.

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Саратовской области возбудил уголовное дело в отношении бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства региона Алексея Зайцева. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, вменяемое ему преступление было совершено в то время, когда господин Зайцев работал в ГБУ Саратовской области «Дирекция автомобильных дорог».

По версии следствия, с марта 2011 года по январь 2014 года Алексей Зайцев, занимавший в это время различные должности в «Дирекции автомобильных дорог», получил от руководства некоей подведомственной организации, специализирующейся на строительстве, ремонте и содержании автодорог, более 1 млн руб. Как считают в Следственном комитете, за деньги господин Зайцев якобы помогал коммерческой организации беспрепятственно подписывать акты приема выполненных работ по государственным контрактам и гражданско-правовым договорам на содержание автомобильных дорог в Саратовской области. Кроме того, чиновник не применял мер реагирования в случаях, если работы были выполнены некачественно или не полностью. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»).

Какой именно организации помогал Алексей Зайцев, следствие не уточняет.

Алексей Зайцев был официально утвержден на должность министра транспорта и дорожного хозяйства региона 18 августа прошлого года. До этого он с 2010 года работал в «Дирекции автомобильных дорог» сначала в должности главного специалиста производственного отдела, затем в 2018 году назначен на должность начальника ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства», а в 2019 году занял пост первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

Министром транспорта и дорожного хозяйства господин Зайцев стал в августе 2020 года, однако уже в сентябре в отношении него было возбуждено первое уголовное дело. Следствие считает, что в 2011 году Алексей Зайцев, работая в «Дирекции автомобильных дорог», фиктивно устроил свою жену на должность инженера-лаборанта в одну из коммерческих организаций, занимающихся дорожным строительством. При этом женщина имеет диплом преподавателя дошкольной педагогики и психологии, педагога начального образования и не имеет необходимого технического образования.

За девять лет жена Алексея Зайцева, фактически не выполняя работу, получила в коммерческой структуре зарплату не менее 3 млн руб. Правоохранительные органы квалифицировали получение женщиной денег как взятку чиновнику правительства, так как за это он, по версии следствия, осуществлял «общее покровительство» дорожно-строительной организации. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере»). Экс-министру предъявлено обвинение.

Предшественник господина Зай­цева Николай Чуриков также попал под уголовное преследование из-за госконтрактов на содержание дорог. Прокурорская проверка выявила конфликт интересов в работе господина Чурикова с ООО «Марксстрой-С». Учредителем компании, которая получала крупные контракты от министерства, была дочь министра. В июне на основании результатов проверки, организованной по поручению облпрокурора, было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в сфере дорожного хозяйства в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Проверка выявила нарушения при проведении электронных аукционов, несоблюдение качества работ по содержанию дорог на автоподъезде к селу Усовка Воскресенского района, а также хищение бюджетных средств на сумму свыше 20 млн руб. Дело находится в предварительном расследовании.

Адвокат Алексея Зайцева Анастасия Пантелеева недоступна для ­комментариев.

Сергей Петунин