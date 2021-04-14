Рождественое обещание

Депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн совместно с главами профильных ведомств подготовил дорожную карту развития сельского поселения Рождествено, находящегося в границах национального парка «Самарская Лука». Статус особо охраняемой зоны не позволяет узаконить ряд объектов инфраструктуры Рождествено, в том числе площадку для сбора твердых коммунальных отходов. Для решения проблемы вместо вывода сельского поселения из состава национального парка планируется определить границы сельского поселения внутри «Самарской Луки», после чего можно будет изменить вид земельных участков внутри сел. Соответствующие поправки в федеральное законодательство заработали в конце прошлого года. По мнению депутатов Самарской губернской думы, инициатива требует общественных ­слушаний.

Новый план развития сельского поселения Рождествено в Волжском районе Самарской области предусматривает уточнение границ Рождествено внутри национального парка «Самарская Лука» и изменение назначения земельных участков, после чего станет возможным строительство инфраструктурных объектов, в том числе пункта сбора твердых коммунальных отходов и очистных сооружений. Об этом в понедельник на заседании в областном правительстве сообщил Александр Хинштейн. По словам депутата, дорожная карта включает уточнение границ «Самарской Луки», утверждение положения о национальном парке, утверждение генерального плана Рождествено, изменение назначения участков и заключение Главрос­экспертизы.

В конце 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает передавать земли таких поселений и менять назначение земель, однако сведения о границах поселений обязательно должны быть внесены в ЕГРН.

• Согласно сайту администрации сельского поселения, в состав Рождествено муниципального района Волжский Самарской области входят следующие поселения: село Рождествено, село Новинки, село Шелехметь, село Выползово, село Подгоры, поселок Гаврилова Поляна, село Торновое и поселок Усинский.

Ранее для решения проблем Рождествено его планировалось вывести из состава национального парка, поскольку особо охраняемая природная территория запрещает строительство. Из-за ограничений долгое время в административном центре муниципального образования — селе Рождествено — не удается создать временную площадку для хранения твердых коммунальных отходов. Как утверждают власти, такой объект необходим, так как оперативно вывозить мусор из сельского поселения сложно из-за транспортной удаленности, отсутствия дорог и наличия естественных преград — реки Волги и Жигулевских гор. Долгое время в Рождествено существовала несанкционированная свалка. По данным регионального правительства, незаконный объект возник еще в 80годах прошлого века. В 2019 году в сети появилось видео с пасущимися на свалке коровами, после чего областные власти начали ее ликвидировать.

• Село Рождествено основано в 1571 году. По данным сайта НП «Самарская Лука», в Рождествено находилось имение графов Орловых. По сей день сохранились усадебный комплекс: господский дом, каменная часовня, конюшни, каретники, животноводческие постройки и «Обжорка» (современное здание с/х техникума) — одно из самых ценных архитектурных зданий усадьбы.

Как пояснил журналистам Александр Хинштейн, в процессе реализации дорожной карты потребуется пройти большое количество бюрократических препон. «Я, со своей стороны, в ручном режиме буду сопровождать все процессы. Главное, чтобы люди, которые живут в сельском поселении, не сталкивались с проблемами из-за того, что находится внутри нацпарка»,— отметил депутат.

По словам заместителя председателя комитета по строительству Самарской губернской думы Петра Караймана, инициатива господина Хинштейна требует общественных слушаний. «Для начала нужно узаконить земельные участки людей, а только потом уточнять границы. Я боюсь, что в перспективе в Рождествено начнут строить не столь необходимые объекты. Как, например, случилось с Ботаническим садом, рядом с которым вдруг начали строить детский образовательный центр по инициативе РПЦ.Люди должны заранее озвучить свое мнение»,— считает Петр Карайман.

Член комитета по жилищно-коммуналь­ному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды Александр Степанов назвал предложенную дорожную карту удачной, но также высказал опасения по поводу застройки исторического села. «В таких поселениях действительно возникает много трудностей с жилищно-коммунальным хозяйством. Провести, например, газопровод становится просто невозможно. Поэтому с точки зрения развития ЖКХ решение, на мой взгляд, верное. Но, с другой стороны, стоит опасаться строительства некоторых объектов в будущем. За этим нужно внимательно следить»,— резюмировал депутат.

Сабрина Самедова