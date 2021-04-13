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Протестантская церковь попросила у Смольного два исторических здания в центре Петербурга

Русская Евангелическо-реформатская церковь в Москве официально обратилась в правительство Санкт-Петербурга с просьбой о передаче ей двух городских зданий, до революции принадлежавших протестантским общинам города. Оба объекта планируется использовать для богослужений и церемоний.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на комитет имущественных отношений (КИО) Петербурга. Речь идет о зданиях Голландской реформаторской церкви на Невском проспекте, дом 20, и Французской реформатской церкви на Большой Конюшенной улице, дом 25. В направленной Смольному просьбе указывается срок предполагаемой безвозмездной сдачи объектов на 100 лет. В настоящий момент в обоих здания располагаются спортивные и культурные учреждения и другие арендаторы.

Ранее “Ъ-СПб” писал о передаче здания противотуберкулезного диспансера на Боровой улице в собственность РПЦ.

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