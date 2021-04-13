Замглавы Пензы уволился после слов врио губернатора о коррупции

Заместитель главы администрации Пензы по экономике и развитию предпринимательства Герман Дорофеев уволился из мэрии, сообщили “Ъ” в пресс-службе администрации города. Как ранее писал “Ъ”, врио губернатора области Олег Мельниченко заявил, что одного из заместителей главы Пензы правоохранительные органы проверяют на причастность к коррупции.

В администрации уточнили, что сегодня,13 апреля, был последний рабочий день господина Дорофеева, контракт расторгнут по соглашению сторон.

По словам главы региона, один из заместителей главы Пензы Андрея Лузгина «предлагал свои услуги за 10 млн руб.» и существует соответствующая диктофонная запись. Олег Мельниченко не назвал имя чиновника, но попросил Андрея Лузгина уволить его, сказав, что назовет позже главе города лично. Проверяют ли именно Германа Дорофеева на причастность к коррупции, в мэрии не уточняют.

Сергей Петунин, Саратов