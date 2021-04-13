В Ярославской области с 15 апреля объявлен пожароопасный сезон

В 2021 году для ликвидации лесных пожаров в Ярославской области дополнительно будут закуплены 22 единицы техники на общую сумму 35,5 млн руб., сообщили в пресс-службе регионального правительства. На территории Ярославской области объявлен пожароопасный сезон с 15 апреля. По данным пресс-службы, в регионе для ликвидации лесных пожаров подготовлены 837 человек и 533 единицы техники.

Губернатор области Дмитрий Миронов поставил задачу главам муниципальных образований грамотно организовать профилактическую работу с жителями. К началу пожароопасного сезона должны быть разработаны паспорта населенных пунктов, организаций отдыха детей, территорий для садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров.

«В прошлом году благодаря комплексу мер нам удалось пройти пожароопасный период спокойно. Важно и в этот раз грамотно провести все мероприятия, обеспечить строгое соблюдение правил безопасности и готовность личного состава и пожарной техники, чтобы избежать негативных последствий»,— отметил господин Миронов.

В пресс-службе уточнили, что контроль за пожарной обстановкой будет осуществляться с помощью патрулирования, видеонаблюдения и космического мониторинга в информационной системе Рослесхоза. Кроме того, будут задействованы семь беспилотных летательных аппаратов.

Дарья Сабаева