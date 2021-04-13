На Белоярском водохранилище 10 рыбаков провалились под лед

На Белоярском водохранилище (Свердловская область) в 500 м от берега 10 рыбаков провалились под лед, еще один нуждался в помощи из-за угрозы отрыва льда, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС. К месту происшествия направили два судна на воздушных подушках Уральского поисково-спасательного отряда и «Центра спасения». Рыбаков эвакуировали.

«Любители подледной рыбалки осмотрены врачами скорой медицинской помощи, угрозы жизни и здоровью рыбаков нет. От госпитализации спасенные отказались»,— говорится в сообщении МЧС. Сейчас рыбакам грозит штраф в размере до 5 тыс. руб. за выход на лед в зоне действия аншлагов «Выход на лед запрещен».

Михаил Мананников