В Ярославских лесах выявлено девять незаконных свалок

В Ярославской области на территории ярославского лесничества выявлено девять несанкционированных свалок бытовых отходов, сообщили в региональном департаменте лесного хозяйства. По словам директора департамента Николая Савельева, оставленный в лесу мусор мешает нормальному росту растений и является одной из причин лесных пожаров.

«Работа по ликвидации несанкционированных свалок очень важна. Мусор является одной из причин возгораний на территории лесного фонда»,— пояснил господин Савельев, уточнив, что с мая по октябрь в регионе проводится экологическая акция «Очистим лес от мусора».

По данным департамента, в 2020 году во время природоохранной акции «Очистим лес от мусора» в Ярославской области вывезено около 870 кубометров бытовых отходов.

Дарья Сабаева