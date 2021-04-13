Недострой перед гостиницей «Кулибин» в Нижнем Новгороде законсервируют к 800-летию города

Фундамент недостроенного здания, расположенный в границах улицы Горького и переулка Гранитного перед гостиницей «Кулибин» будет частично законсервирован и частично благоустроен к 800-летию Нижнего Новгорода в августе 2021 года. Об этом “Ъ-Приволжье” сообщили в группе компаний «Столица Нижний». Фундамент находится в собственности ООО «СЗ “Старт-Строй”».

Концепцию развития территории застройщик сейчас разрабатывает вместе с министерством градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. Предполагается, что сам фундамент и находящийся на этом участке аварийный не снесенный деревянный дом, затянутый строительной сеткой, законсервируют. «Старт-Строй» обещает, что внешний вид законсервированных объектов будет соответствовать современному благоустройству. Территорию, на которой нет объектов, благоустроят.

В будущем компания планирует начать редевелопмент этой территории.

Застройку этого земельного участка в 2004 году начала группа компаний «Русский капитал» Сергея Зуденкова, которая заняла средства у ГК «Столица Нижний» под залог объекта строительства. В итоге «Русский капитал» не справился с обязательства и территория вместе с недостроем перешла в собственность «Старт-Строя».

Иван Сергеев