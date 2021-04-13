«Сибагро» вложит 196,5 млн рублей в пятую очередь свинокомплекса «Уральский»

АО «Свинокомплекс "Уральский"» (входит в томский агрохолдинг «Сибагро») приступило к строительству пятой производственной очереди. Инвестиции в проект составят 196,5 млн руб. Проект включает в себя три объекта: здание карантина на 150 голов, корпус откорма на 4 590 голов и племенную ферму на 1 тыс. ремонтных свинок, сообщается в корпоративной газете «Сибагро».

«Здание карантина актуально потому, что требования в отношении карантинных мероприятий при поступлении животных усилились из-за высокого риска заноса АЧС. Племенная ферма необходима для обновления стада свиноматок, чтобы нам не использовать ремонтных свинок из откорма. Кроме этого, нам нужно, не снижая объемов производства, организовать производственные площади на наших объектах под дополнительное поголовье, которое сейчас находится в Полевском», — цитирует газета директора свинокомплекса Владимира Стогния.

По его словам, сейчас идут работы по строительству фундамента корпуса откорма в районе сел Волковское и Ильинское, ведется разработка грунта под ванны навозоудаления и фундамент здания карантина в селе Чернокоровское Богдановичского района.

Напомним, в декабре 2019 года региональные власти и свинокомплекс договорились перенести производство из Полевского из-за жалоб местных жителей на запах.

Свинокомплекс «Уральский» является одним из крупнейших сельскохозяйственных предприятий на Урале. Производства свинокомплекса, мощность которых оценивается в 45 тыс. тонн мяса в год, расположены в Богдановичском и Камышловском районах Свердловской области. Общий объем инвестиций в строительство составил около 123 млн евро.